Arsenal subit un nouveau come-back face à West Ham et tremble dans la course au titre (vidéo)

Comme face à Liverpool la semaine dernière, Arsenal démarre la rencontre sur les chapeaux de roues face à West Ham. Après sept minutes de jeu, les Gunners combinent dans la surface des Hammers, et Ben White s’arrache pour adresser un centre depuis le long de la ligne. Le ballon passe devant Łukasz Fabiański et vient trouver Gabriel Jesus, seul au second poteau pour ouvrir le score (1-0, 7e).

Trois minutes plus tard, Arsenal fait le break : Martinelli adresse un centre rentrant vers le second poteau, et Martin Ødegaard surgit pour reprendre ce ballon de volée (2-0, 10e).

Mené de deux buts, West Ham réagit en fin de seconde période en multipliant les ballons envoyés dans la surface adverse. À la demi-heure de jeu, Gabriel arrive en retard sur Lucas Paquetá et concède un pénalty. Saïd Benrahma s’en charge et trompe Ramsdale (1-2, 32e).

En début de seconde période, les Gunners se procurent à leur tour un pénalty suite à un accrochage d’Antonio sur Martinelli. Bukayo Saka a l’occasion de soulager définitivement les siens, mais le prodige anglais ouvre trop son pied et envoie le ballon au-dessus de la cage de Fabiański (50e) !

Ce pénalty manqué pourrait avoir des répercussions énormes sur la fin de saison. Car dans la foulée, West Ham égalise ! Les joueurs d’Arsenal sont à la traîne pour effectuer un retour défensif, et Thilo Kehrer adresse un centre dans la surface vers Jarrod Bowen, seul pour égaliser d’une reprise de volée (2-2, 54e).

Déjà face à Liverpool, les hommes de Mikel Arteta n’avaient pas su gérer leur avance de deux buts et avaient été contraints au match nul. Au classement, Arsenal reste en tête avec 4 points d’avance sur Manchester City. Les Citizens ont toutefois un match de retard sur les Londoniens. Le 25 avril prochain, les deux équipes s’affronteront pour un duel qui pourrait sceller définitivement le sort de la Premier League.