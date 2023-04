Un pas de plus dans la bonne direction pour le RFC Liège

Ainsi va le foot! Là où Liège avait couru en vain pendant une heure et demie pour inscrire un but à la lanterne rouge Mandel, il ne lui fallait pas deux minutes pour trouver l'ouverture face à un adversaire qui venait de signer deux clean sheets! Dessel reprenait vite ses esprits et offrait une bonne réplique à des Liégeois ensuite privés de Mputu au quart d'heure. La blessure au pied de l'attaquant sang et marine était d'ailleurs, en dehors du but de Bruggeman, le principal fait d'une première période pourtant agréable à suivre.