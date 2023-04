Renaud Emond après son but lors de Standard-Charleroi : “J’ai pensé à tous ces mois de galère”

Renaud, cela faisait 8 mois (depuis le 21 août) que vous attendiez ce but.

”C’était une délivrance après les mois de galère que j’ai connus, tout ce que j’ai traversé. Au moment où je marque, j’oublie tout, jusqu’à la jaune que j’avais prise juste avant. Une fois que tout le monde était sur moi, je m’en suis rendu compte mais c’était trop tard. Je suis heureux d’avoir pu sceller la victoire.”

À quoi pensez-vous quand vous marquez ?

”Égoïstement, je pense à moi, à tout ce que j’ai enduré. Je n’ai jamais rien lâché ; j’ai cravaché pour revenir. On m’a dit que je devais me faire opérer, j’ai pensé que c’était la fin de ma carrière et quand je marque, je me dis que j’ai bien fait de ne pas lâcher. Ce but était tellement important pour le club et les supporters, rien que pour ça, je me suis dit que je n’étais pas revenu pour rien.”

Tout le monde vous saute dessus car le groupe est conscient d’où vous revenez.

”Ça m’a touché. C’était incroyable. Ça me faut chaud au cœur et cela me donne envie d’encore continuer.”

Joueurs, remplaçants, membres du staff, ils ont tous sauté sur Renaud Emond après son but. ©SES

Vos coéquipiers essaient de vous remettre votre maillot, mais c’était trop tard…

”Même l’arbitre est désolé de me mettre ce deuxième carton jaune car il comprend ma joie. Quand tout le monde me saute dessus, je me rends compte de ce que j’ai fait et je me dis : “non, qu’est-ce que tu as fait.”

"Quand je marque, égoïstement, je ne pense qu'à moi."

C’était déjà arrivé à William, cela vous arrive. En tant que joueur, cela vous frustre ce règlement ?

”Maintenant que je l’ai vécu, je vais vous dire que c’est frustrant. On me dira que je le savais mais à ce moment-là, on ne pense à rien et on ne gâche la vie à personne en faisant cela. On en parlait dans le vestiaire avec William après le match. Il me disait que pour lui aussi, ce geste était dicté par une énorme joie, celle de son premier but à Sclessin. Notre joie, elle est normale.”

Il tombe a point nommé ce but car Charleroi était proche du 2-2.

"On savait qu’ils terminaient bien leur match. C’était important pour nous, les remplaçants, de faire la différence. Le coach nous a dit, à Stipe et à moi, à la pause qu’on allait monter après un quart d’heure, on a pu apporter notre pierre à l’édifice.”

À quel point Ronny Deila a été important pour vous durant toute cette période compliquée ?

”On a une très bonne relation. J’ai le sentiment qu’il m’apprécie et il était très peiné pour moi de ma blessure. Il savait que je jouais diminué. Il m’a laissé le temps de revenir. Il a senti que je me sentais mieux à l’entraînement.”

Le geste est fatal à Renaud Emond, pour avoir enlevé son maillot, il sera suspendu à OHL.

Le Standard a tout de même été malmené à certains moments.

”C’était parfois compliqué parce que Charleroi était bien en place et nous pressait assez haut. On avait plus de mal à sortir qu’à l’habitude. Savoir gagner sans être séduisant durant 90 minutes, c’est positif aussi.”

Les PO sont assurés, reste à savoir lesquels.

”Oui (rires) . On ne sait jamais, on peut avoir une belle surprise si Gand et Bruges perdent des plumes. On a fait notre boulot et on verra bien où cela nous mènera. À domicile, on est costaud et on a battu quasiment tous les gros.”

C’était objectif playoffs pour le Standard, désormais ce sera objectif Europe ?

”Oui, dans la dynamique qui est la nôtre, avec le public qui nous pousse, on peut battre tout le monde. Même si on était en PO1, on ferait peur aux autres équipes. La Coupe d’Europe, tout le monde la veut.”