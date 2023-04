Ligue 1: Paris repousse Lens 3-1 et accroit son avance en tête

Alors que Marseille, actuel 3e avec 61 points, reçoit Troyes dimanche, le Paris SG comptera, quoi qu'il arrive, un écart supérieur sur son prochain dauphin.

Avec 72 unités, il aura soit neuf points de plus que l'ambitieux Racing, qui était venu avec l'idée de chatouiller son hégémonie, soit 8 de mieux que l'OM en conclusion de la journée.

Mais Paris peut remercier Abdul Samed, rapidement exclu (19) car jusque-là il semblait encore emprunté au terme d'une nouvelle semaine extra-sportivement agitée.

Rassuré par ce scenario, le PSG n'a cependant pas eu le temps de douter et a pu s'appuyer de nouveau sur un Mbappé à l'efficacité retrouvée. Le buteur des bleus, auteur de son 20e but en L1 cette saison d'une belle frappe en pivot sur l'ouverture du score (31), devient même l'attaquant parisien le plus prolifique en championnat avec 139 réalisations. Une de plus que Cavani.

Mais Mbappé ne s'est pas arrêté là et, après une frappe lointaine de Vitinha qui a fait mouche (37), il a parfaitement lancé Messi (40) d'une talonnade qui sanctionnait la période de doutes lensoise.

Rennes peut espérer

De quoi soulager Christophe Galtier, fragilisé par des résultats hésitants et par l'ouverture cette semaine d'une enquête pour des propos racistes présumés lorsqu'il entraînait Nice.

En face, Lens, invaincu depuis la 24e journée, a sauvé l'honneur par Frankowski sur pénalty (60) mais n'a pas su faire dérailler son inconstant adversaire et ce revers pourrait marquer la fin de ses espoirs de titre.

Dans l'autre rencontre du jour, Rennes a conservé ses chances d'accrocher une place européenne en écrasant Reims 3-0, notamment grâce à un doublé rapide de Jérémy Doku (9, 19) et une réalisation d'Arthur Teate (68).

En perte de repères depuis des mois, les Bretons, avec 53 points, remontent provisoirement au 5e rang. Devant, Monaco a une petite marge (58 points) avant d'affronter Lorient dimanche pour se rapprocher du podium et derrière, Lille n'a qu'une longueur de retard avant d'accueillir Montpellier.

Longtemps solide cette saison, Reims concède lui sa 2e défaite en quatre matches et reste 8e avec 47 points.

Enfin, à noter qu'un mouvement social de techniciens d'un prestataire des chaînes de télévision réclamant une amélioration de leurs conditions salariales a perturbé la retransmission de la journée, avec des effet plus notables en L2 et en rugby.

Les téléspectateurs des deux matches de L1 du jour ont ainsi dû pendant quatorze minutes après le coup d'envoi se contenter d'une retransmission sans les habituels gros plans et ralentis.