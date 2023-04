L'attaquant italien Nicola Sansone a ouvert le score dès la 1re minute de jeu et Tommaso Pobega lui a répondu en fin de première mi-temps (40e) d'une frappe puissante à l'entrée de la surface.

Entre deux matchs capitaux en quarts de Ligue des Champions contre le Napoli (victoire 1-0 à San Siro pour les Milanais à l'aller), Stefano Pioli avait fait tourner son onze de départ. Quatre Belges ont débuté la rencontre : Aster Vranckx au milieu, Alexis Saelemaekers, Charles De Keteleare et Divock Origi en attaque.

Les Belges ne se sont pas vraiment montrés à leur avantage dans cette équipe largement remaniée et sont presque tous sortis en cours de match. Saelemaekers a été remplacé (57e) par Junior Messias, Origi par Rafael Leao (70e) et De Ketelaere par Brahim Diaz (70e). Aster Vranckx a joué l'intégralité du match et a reçu une carte jaune (87e).

L'AC Milan a été dans l'ensemble trop brouillon pour espérer mieux de ce match et repart avec un match nul qui ne l'arrange pas au classement. Les Rossoneri sont 4e à 8 journées de la fin et avec 53 points. Ils pourraient se faire rattraper par l'Inter: les coéquipiers de Romelu Lukaku ne sont que deux points derrière et jouent ce samedi à 20h45.