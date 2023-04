Le titre puis la chasse au record : les derniers objectifs de Vincent Kompany avec Burnley

Et si le titre ne tombait pas ce samedi, il n’y aurait sans doute qu’à patienter trois jours de plus, avec la journée de championnat de mardi. Vincent Kompany imiterait ainsi Sean Dyche, champion de D2 anglaise avec Burnley lors de la saison 2015-2016. “Nous devons encore remporter ce titre officiellement. Cela nous donne une motivation et nous voulons aussi terminer la saison en force”, commente l’ancien capitaine des Diables qui, à 37 ans et 5 jours, deviendrait le plus jeune entraîneur sacré en Championship depuis Roy Keane (35 ans en 2006-2007 avec Sunderland).

Dans un club select

Il s’agirait aussi d’un moment triplement historique pour la Belgique, qui n’a jamais envoyé de manager en Premier League et qui n’a jamais eu d’entraîneur champion dans l’une des ligues anglaises. Kompany entrerait également dans le club très fermé des coachs belges sacrés à l’étranger.

Raymond Goethals (avec Marseille entre 1990 et 1993), Eric Gerets (avec le PSV entre 1999 et 2001 ; avec Galatsaray en 2006, avec Al-Hilal en Arabie saoudite en 2009 et avec Al-Duhail au Qatar en 2013) ou Frankie Vercauteren (avec Samara en D2 russe en 2015) sont les très rares précédents exemples. Les derniers entraîneurs belges champions en date se nomment Sébastien Grandjean, avec le Fola Esch (Luxembourg) en 2021, et Patrick Aussems, sacré en… Tanzanie en 2019.

En cas de victoire ce samedi, Burnley pourrait aussi se mettre à rêver du record historique de points acquis en Championship. Les Clarets, qui comptent actuellement 90 unités au classement, sont en effet toujours en lice pour atteindre le total de 106 points établi par Reading lors de la saison 2005-2006. Il faudrait pour cela réaliser un 16 sur 18. “Je ne pense pas que quiconque aurait pu espérer cela, admet Kompany qui gardera son groupe motivé jusqu’au bout de la saison. C’est maintenant à nous de placer la barre encore plus haut que le titre.”