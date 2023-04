Deila, après Standard – Charleroi : “Bokadi a été fantastique”

De la prestation de son équipe contre Charleroi, l’entraîneur norvégien a donc retenu, en point positif, “la solidarité, l’esprit d’équipe”. Il a aussi glissé, comme pour souligner les progrès de ses joueurs : “Il y a six mois, c’est le genre de match qu’on aurait perdu. Cette fois, on a su tenir.” Il a même mis en avant, d’initiative, deux joueurs, ce qu’il ne fait pas habituellement : “Bope (Bokadi) a été fantastique et Arnaud (Bodart) a été très bon aussi.”

guillement C'était une ambiance plus forte qu'au Celtic

S’il a apprécié la deuxième période de son équipe, quand elle a joué avec deux attaquants, Perica et Emond, – “on s’est créé plus d’occasions” – il a donc dû aussi retenir l’aspect négatif de la soirée. “En première période, on n’a pas assez gardé le ballon, on était trop fébrile. On a été mis en difficulté par le pressing de Charleroi. On perdait trop vite le ballon.” Mais le Standard a donc su être solide, jusqu’au bout.

Et puis, il y a eu la bonne nouvelle de la soirée : le but de Renaud Emond. “J’avais un bon feeling avant le match à son sujet. Il revient d’une longue absence, et ce but récompense ses efforts. Sa carte rouge (une deuxième jaune), c’est dommage, mais je peux comprendre les émotions après ce qu’il a vécu. Il avait dit qu’il serait prêt pour les playoffs, il a pris un peu d’avance, et il va arriver en forme et en confiance (sourire).”

Enfin, Ronny Deila a évoqué l’ambiance électrique de Sclessin. Si elle a pu être ternie par un fumigène lancé de la tribune, qui a nécessité l’interruption du match, l’entraîneur norvégien disait : “C’est une ambiance incroyable, et j’ai connu l’ambiance du Celtic. C’était même un peu plus fort que ce que j’ai pu connaître au Celtic, ce soir.”