Les supporters du Standard arrête une contre-attaque de Charleroi… en lançant des fumigènes sur le terrain !

La scène risque de faire grincer énormément de dents quand on connait le passé entre les deux clubs et la sanction subie par Charleroi face à Malines. Alors que l'on joue la soixante-huitième minute de jeu dans le derby wallon entre le Standard et les Carolos, Renaud Emond rate une grosse occasion. Sauf que sur la contre-attaque adverse, M.Visser est obligé de stopper la rencontre puisque quelques supporters liégeois ont lancé des fumigènes sur la pelouse.