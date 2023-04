"Les joueurs ont su rester en bloc et solidaire” : les réactions après Standard – Charleroi

Nkuba : “On a eu pas mal d’occasions en première période, mais on n’a pas su concrétiser. Le Standard a été très réaliste de son côté, ils ont tout mis au fond. Ce n’est pas suffisant de notre part, mais on doit relever la tête, car il y a du positif à retenir. On avait à cœur de gagner pour rester dans les Playoffs 2. On devra encore se battre la semaine prochaine, on verra comment ça va se passer.”

Bodart : “Avec la victoire contre Genk dimanche dernier et celle contre Charleroi ce vendredi, ça fait du bien d’enchaîner. La qualification en Playoffs 1 ne dépend pas que de nous, mais il nous reste un match et il faudra le gagner. On n’a pas mal commencé la rencontre, mais on a subi par la suite. On n’a pas montré notre meilleur visage, mais on a su souffrir ensemble et être des tueurs devant. C’est parfois comme ça le foot, on ne peut pas toujours bien jouer.”

Heymans : “Je suis évidemment déçu du résultat. On a eu les occasions pour marquer avant le 1-0. Si ma tête finit au fond, on ne voit pas le même match après. On savait que le Standard allait mettre une grosse pression dans la première demi-heure, ce qu’on a bien géré je trouve. C’est dommage, car on fait un meilleur match que la semaine dernière contre Zulte, mais le résultat n’est pas là. Sur base du second tour, on mérite de jouer les Playoffs 2, mais tout se jouera contre Genk.”

Deila : “Ce n’était pas notre meilleur match, mais les joueurs ont su rester en bloc et solidaire. On devait être plus dominateur et mieux faire circuler le ballon, mais on a été excellent défensivement pour compenser. Bokadi a été très bon, tout comme Dussenne. L’ambiance était encore incroyable ce soir. Tout reste possible pour les Playoffs 1, mais nous n’avons plus notre sort entre nos mains.”

Mazzu : “J’ai juste envie de dire que la défaite n’est pas méritée. On a eu dix minutes de flottement, mais on a eu beaucoup d’occasions et je suis fier du match de mes joueurs face à une équipe sur une très bonne dynamique. Je ne pense vraiment pas qu’on mérite de perdre vu le contenu qu’on a proposé. Il fallait cependant être plus efficace dans le rectangle adverse. C’est frustrant, mais j’ai félicité mes joueurs et je leur ai demandé de garder la tête haute, car on a une finale la semaine prochaine.”