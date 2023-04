Juste avant la rencontre, les supporters du Standard et de Charleroi se distinguent bien différemment (photos)

C’est décidément devenu une triste habitude dans ces derbys wallons entre le Standard et Charleroi. Alors que la rencontre était décalée afin de les attendre suite à des problèmes de mobilité, les supporters carolos se sont distingués de bien triste manière à cinq minutes de la rencontre en craquant de nombreux fumigènes et en les lançant volontairement sur le terrain. Et quand on connaît la perte des trois points du club entraîné par Felice Mazzu face à Malines, on peut se poser la question de savoir si les personnes dans les gradins comprennent bien l’enjeu de cette rencontre.