Dante Vanzeir suspendu 6 matchs après des propos racistes tenus en Major League Soccer

La ligue impose en outre à Dante Vanzeir de participer à des séances de formation et d’éducation supplémentaires ainsi qu’à un programme de pratiques “réparatrices”.

”La MLS travaille avec les deux clubs et la MLS Players Association pour fournir aux joueurs et au personnel concernés un soutien et des ressources, et s’engage à continuer à revoir et à améliorer son protocole de jeu”, ajoute la MLS dans la communication publiée sur son site internet.

Le match des New York Red Bulls contre les San Jose Earthquakes avait été interrompu à la 54e minute, durant 20 minutes, à la suite d’un incident entre le joueur belge et Jeremy Ebobisse. Le premier avait été accusé d’avoir utilisé un langage qui viole les règles de la ligue, appliquant la tolérance zéro” en la matière.

La franchise new yorkaise de MLS avait déjà annoncé mardi que le footballeur prenait ses distances avec son équipe. “J’accepte l’entière responsabilité de mes actes. Je n’avais pas l’intention de blesser ou d’offenser par mon propos, mais je sais que je l’ai fait et j’en suis profondément désolé”, avait communiqué le jeune homme, dans une déclaration publiée par son club, ajoutant qu’il avait l’intention de consacrer du temps à travailler avec des organisations qui luttent contre l’injustice raciale.

Le joueur de 24 ans pourra retourner sur le terrain dans la seconde moitié du mois de mai, lors du match contre CF Montréal.