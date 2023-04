Alzate en chef d'orchestre, Nkuba dans tous les bons coups: les notes de Standard-Charleroi

L'homme du match: Alzate 7,5

Durant 45 minutes, il a été le chef d'orchestre des siens. Toujours disponible et jouant constamment vers l'avant, sa première touche de balle fait souvent la différence. Seul bémol, sa 4e jaune qui le fait entrer dans la catégorie des menacés.

Les notes des Rouches

Bodart 7 Après dix minutes, il s’interpose devant Ilaimaharitra. Il récidive à la 36e avec un arrêt réflexe sur un ballon dévié par Bokadi.

Dussenne 6 Bon dans les duels, il a parfois été, comme l’ensemble de la défense, mis en difficulté par le pressing haut des Carolos.

Bokadi 7 En première mi-temps, c’est lui qui a tenu la baraque derrière alors que Charleroi se montrait plus entreprenant.

Laifis 6 Le pressing adverse l’a souvent obligé à jouer des longs ballons devant vers Ohio en sautant la ligne médiane.

Fossey 7 Sa relation avec Balikwisha a été mise à mal mais l’Américain a tenu son rang avec une fiabilité à toute épreuve dans les duels, notamment aériens. Récompensé par un nouveau but.

Cimirot 6,5 Comme toujours, il a touché un grand nombre de ballons et a bien combiné avec Alzate. Il n’est pratiquement jamais parti à la faute.

Donnum 6 Cela faisait longtemps qu’on ne l’avait plus vu aussi bas, la faute à un adversaire qui a cassé sa connexion avec Zinckernagel.

Balikwisha 6 Beau duel entre potes avec Kayembe. S’il a été l’auteur de l’un ou l’autre beau geste technique, Balikwisha a souvent été ennuyé dans ses entreprises.

Ohio 6,5 Un but en première période, à la Ohio, mais pour le reste, il a souvent eu des appels à contretemps.

Zinckernagel 6 À chaque fois, on sent que la décision peut venir de ses pieds. Mazzu le savait et c’est pourquoi il lui a collé deux hommes en permanence sur le dos, ce qui l’a considérablement gêné.

Perica 6,5 Le Croate est impliqué dans le 2-0.

Emond 7 Tout comme Perica, il a apporté de la densité… et le 3-1.

Deila 7 Constatant les difficultés des siens dans l’entrejeu, il a fait monter Emond et Perica. Cela a payé.

Les notes des Zèbres

Koffi 6,5 Le portier a soulagé sa défense dans les sorties aériennes et ses prises de balle. Son arrêt déterminant devant Alzate après un quart d’heure a retardé l’échéance et celui face à Emond permet aux Zèbres de rester dans le match.

Nkuba 7,5 Le Diablotin a été le meilleur Zèbre sur la pelouse. Un retour salvateur (2e), une passe décisive rendue stérile par Heymans (10e), un splendide but (86e) et une activité permanente sur son côté droit. Donnum a vécu une soirée difficile.

Knezevic 6 Comme à son habitude, une prestation efficace sans excès ni déchets.

Marcq 4 Son entame de match ne laissait présager rien de bon. Il a laissé beaucoup trop d’espaces à Ohio tout au long de la partie. Emond a aussi profité de sa lenteur.

Kayembe 5 Repositionné dans l’axe, il est fautif sur le but en s’alignant mal. A gardé ses réflexes d’ailier en tentant d’apporter le surnombre balle au pied dès qu’il le pouvait.

Mbenza 6,5 Il ne suit pas Alzate et cela aurait pu coûter cher (13e). Offensivement, il a apporté avec ses frappes lointaines. L’une d’entre elles aurait pu tout changer (44e) mais l’ex rouche a trouvé la barre. Il a fini par être récompensé avec un joli assist.

Ilaimaharitra 5,5 Très présent à la récupération. S’est projeté au point de s’offrir l’une des occasions du match (10e). Seul hic, il perd le duel à la base du premier but.

Zorgane 6,5 L’international algérien s’est appliqué à épurer son jeu. Défensivement, il a été intelligent en jouant souvent avec son corps. Il a trouvé Bodart sur son chemin (36e) alors qu’il avait réalisé tout ce qu’il fallait.

Hosseinzadeh 3 Une fois de plus, il a déçu. Toujours à contre-temps, l’Iranien n’a pas réussi grand-chose.

Heymans 5 Il a répondu directement dans l’engagement mais il doit ouvrir le score (10e). S’il a réussi par intermittence à trouver l’intervalle, le médian a été trop lent dans l’exécution de ses gestes.

Badji 6 Que ce soit sur les coups de pied arrêtés défensives ou comme point d’appui, l’ancien brugeois a tout pris de la tête. Bayo lui a manqué pour combiner.

Tchatchoua 4,5 Il a des circonstances atténuantes car il est entré dans une position presque inédite mais il gâche deux belles situations en prenant les mauvaises décisions. Il laisse, en plus, Fossey libre de tout marquage sur le deuxième but.

Mazzù 5 Avec la blessure de Bayo et les blessures, il a été limité dans son coaching.