Gand 0 – 0 West Ham (en direct) : bon début de match des gantois, Ogbonna blessé

Les compositions

Alors qu’Hein Vanhaezebrouck a sorti la grande équipe, David Moyes a quant à lui décidé de faire reposer quelques cadres. Soucek, Zouma, Antonio, Paqueta, Kehrer, Fornals et Benrahma, qui avait fait tant de mal aux Mauves, sont sur le banc. Côté gantois, on peut tout de même noter la présence de Tissoudali, Odjidja-Ofoe et Petter Hauge dans les cahutes.

Gand : Roef – Castro-Montes, Piatkowski, Okumu, Torunarigha – Hong, Kums, De Sart, Fofana – Cuypers, Orban.

West Ham : Areola – Johnson, Aguerd, Ogbonna, Coufal – Emerson, Rice, Downes, Lanzini – Ings, Bowen.

Carton jaune : Downes

Le match

Ce n'était pas un grand West Ham qu'on a vu en début de rencontre. Gand a mis le pied sur le ballon et s'est approché quelques fois des cages d'Areola sans pour autant réellement l'inquiéter. Seul De Sart a tenté sa chance (23e) d'en dehors du rectangle à deux reprises mais les deux fois, ses frappes ont été trop gentilles.