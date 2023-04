Pourquoi Isaac Mbenza n’a laissé aucun souvenir à Sclessin : “Émotionnellement, il n’était pas encore prêt”

Depuis son départ de la Cité Ardente pour Montpellier il y a six ans, Mbenza s’est métamorphosé. Le joueur a connu un parcours tortueux, fait de hauts comme dans le Sud de la France ou parfois en Angleterre à Huddersfield qui l’avait acheté 12 millions, et de moyens ou bas.

Cette trajectoire sinueuse a trouvé sa source à Liège. Débarqué au Standard à 21 ans dans un club instable, l’ancien international espoir belge n’a pas laissé un souvenir marquant et inversement. “Je n’ai pas d’attachement particulier au Standard, ce n’est pas comme si j’y avais passé 15 ans”, avait-il rectifié l’an dernier avant le choc wallon au Mambourg. “Si je marque, je célébrerai comme face à n’importe quelle équipe.”

Repéré par Olivier Renard grâce à son passage à Malines

Vendredi, pour la première fois depuis 2273 jours, le joueur de 27 ans revient se produire à Sclessin où tant de promesses l’entouraient lors de son arrivée à l’été 2016. “Avec Daniel Van Buyten, on était persuadé qu’il pouvait apporter quelque chose avec ses qualités, se remémore Olivier Renard depuis le Canada. En toute sincérité, c’est un peu par hasard que je l’avais découvert quelques années plus tôt. Quand j’étais directeur sportif à Malines, le club avait touché des frais de formation sur lui quand il a signé son premier contrat pro à Valenciennes car il était passé par le KaVé à la fin de sa formation. J’ai continué à le suivre.”

C'est Olivier Renard qui a été cherché Mbenza pour le rapatrier au Standard. ©Printscreen

Ses prestations remarquées avec l’équipe nordiste à la fin de la cuvée 2015-2016 ponctuées par quatre buts sur les trois derniers matchs poussent alors Olivier Renard à accélérer les démarches pour rapatrier Mbenza en Belgique. “Si on le laissait encore un an à Valenciennes, il serait devenu trop cher.”

Le natif de Saint-Denis en France revient donc en Belgique par la grande porte même si la crise couvre au sein du matricule 16. “On a gagné la Coupe en mai mais des rumeurs sur mon licenciement apparaissaient déjà durant la préparation, commente Yannick Ferrera. Je ne participais pas au recrutement. Le 31 mai, la direction a recruté 5 joueurs pendant que je dormais. Je l’ai appris le lendemain par la voie de la presse.”

L’actuel carolo avait lui eu le temps d’être visionné par le technicien même s’il ne correspondait pas à ses attentes. “On cherchait un attaquant de pointe et pour moi, Isaac était un ailier, pas un avant-centre.”

”Avec Daniel (Van Buyten), le but était de le recruter pour jouer comme 9, contredit Renard. Pour le football belge, il était fait pour évoluer sur le front de l’attaque avec son physique et sa vitesse. Il l’a prouvé par la suite en Angleterre”. Six ans plus tard, le débat sur la vraie place de Mbenza n’a toujours pas été réglé.

À Charleroi, le Zèbre a été trimballé devant, sur l’aile et il fait actuellement le bonheur de Mazzù comme piston gauche. “Je ne suis pas étonné, il est assez complet. J’ai presque envie de le comparer à Thomas Meunier”, poursuit le directeur sportif de l’Impact Montréal.

guillement J'ai presque envie de le comparer à Meunier.

Une sortie houleuse à la fin d’un match qui précipite la fin de son aventure

Ce n’est pourtant pas au Standard que les compliments pleuvent. Avec un but en 531 minutes de jeu en Pro League, son passage est un échec. “Il s’attendait à être un titulaire indiscutable en venant de France mais il y avait beaucoup de joueurs offensifs. En plus, il n’a pas pu faire la préparation avec nous car il est arrivé quelques jours avant le début du championnat”, explique Ferrera qui sera limogé après cinq journées.

”Il est arrivé en pleine tempête. Il y avait pas mal de tensions à tous les étages, le défend Renard. La pression l’a accaparé. Il a été sifflé deux, trois fois puis à la sortie d’un match, il a mal réagi avec un supporter en quittant le stade. À partir de ce moment-là, ça devenait compliqué pour lui. Émotionnellement, il n’était pas encore prêt pour le Standard.”

Les deux hommes sont pourtant unanimes. Mbenza a toujours présenté une attitude irréprochable et humble dans son travail à l’entraînement. Dès février 2017, Mbenza rebondira d’ailleurs à Montpellier. “Ce n’était pas le but principal de le vendre de suite mais tout le monde s’y retrouvait. On a réalisé une plus-value.”

L’histoire restera tout de même parachevée d’un goût de trop peu. Et sans être revanchard, Mbenza espère bien montrer à son ancien public qu’un joueur peut aussi changer en 2273 jours.