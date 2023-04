Leverkusen, une cerise sur le gâteau saint-gillois que l’Union doit savourer à pleines dents, tout en restant ambitieuse

420 millions € vs 50 millions €

Quoi qu’il arrive ces jeudis 13 et 20 avril, ce quart sera une cerise sur le gâteau d‘une campagne historique pour une équipe qui était l’avant-dernière du quatrième chapeau du tirage au sort du premier tour, il ne faut pas l’oublier. Les joueurs de Karel Geraerts rêvaient d’un grand nom et étaient déçus de ne pas l’avoir reçu en huitième de finale, en retombant sur Berlin. Elle est là, l’affiche. Face à Xabi Alonso. Face à l’international allemand Florian Wirtz, un diamant de 19 ans coté à 85 millions € par Transfermarkt qui représente à lui seul près de deux fois la valeur du noyau saint-gillois (49 millions €), alors que son équipe vaut huit fois plus (422 millions €).

L’Union aura tout à gagner dans ces deux soirées continentales de début de printemps. C’était déjà le cas avant ? Pas complètement. Pas autant que cette fois. Le préliminaire contre les Rangers avait laissé des regrets ; la phase des poules d’Europa League était une belle consolation, mais personne n’aurait compris que l’Union termine dernière de son groupe et ne poursuive pas l’aventure au-delà de décembre. Le huitième de finale pouvait-il être estimé suffisant ? Sortir dès le premier match à élimination directe et face à un Berlin dominé en octobre aurait laissé un goût amer. C’était peut-être en demander beaucoup à l’équipe de Geraerts, mais c’est la vérité : elle se devait de battre l’Union allemande une deuxième fois, pour s’offrir ce quart.

”Je ne veux pas voir les choses en termes de 'rien à perdre'”, répond Karel Geraerts, “car je déteste la défaite et mes joueurs aussi. Leverkusen est une très bonne équipe, mais il faut rester ambitieux, sans être hautains. Bien sûr que je dis à mes joueurs de profiter des bons moments et ce sera encore le cas ici… tout en restant concentré sur le résultat.”

En demi-finale, 63 ans plus tard ?

Il n’empêche, ce match face à Leverkusen est un sommet qui doit être savouré à sa pleine valeur par les Saint-Gillois, en montant sur la pelouse de la BayArena. Plus que jamais. Et que cela ne les empêche pas de forcer la route vers la deuxième demi-finale de l’histoire de la RUSG, après celle de 1960. Car ces Unionistes n’ont aucun complexe. Sont gourmands. Et il n’est écrit nulle part qu’il ne peut y avoir qu’une seule cerise sur le gâteau.