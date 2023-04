Dylan Lambrecth, d’Anderlecht au titre en P2 avec Flémalle : “Je ne regrette pas d’être parti du RFC Liège” (vidéo)

L’occasion était donc belle pour prendre des nouvelles de celui qui a longtemps fait mal aux différentes équipes de Division 2 ACFF.

Dylan Lambrecth, comment vous sentez-vous 3 jours après le titre acquis avec Flémalle ?

On est toujours dans l’euphorie, on en parle encore dans le groupe car c’est un petit exploit. On savait que contre Burdinne, ça allait être difficile sur leur terrain, on est évidemment content car nous allons pouvoir évoluer en P1 dès la saison prochaine.

Avez-vous douté un moment donné lorsque Burdinne est revenu au score ?

On savait que ça allait être difficile sur l’un des terrains les plus difficiles de la série, voire le pire pour moi. C’est une équipe qui est axée sur le duel alors que de notre côté, nous aimons bien jouer au football. Dès le départ, on se doutait que ça allait être difficile. Quand ils reviennent à 2-2, on a commencé à douter car nous n’avions pas facile. Après, une fois que j’inscris le troisième et quatrième but, ça faisait du bien.

36 buts inscrits durant cette saison pour le moment, êtes-vous satisfait de votre performance ?

Satisfait, je ne dirais pas car j’ai eu une grosse blessure à la hanche qui m’a empêché de jouer cinq matchs, à des moments où j’aurais pu mettre des triplés mais l’entraîneur m’a logiquement écarté car je ne jouais que sur une jambe. J’ai aussi loupé quelques autres matchs, donc sans ces blessures, je pense que j’aurai pu mettre le double de buts mais voilà, c’est le destin.

Quelles sont les grandes différences entre le monde professionnel et la deuxième provinciale ?

Déjà en termes d’infrastructure, quand on a connu la D1, il y a une différence, mais ici à Flémalle, nous sommes déjà dans le top de la Nationale. Il n’y a pas beaucoup de clubs avec de pareilles infrastructures. Mais la différence se situe dans ce qui entoure les clubs. En provinciale, les gens font de leur mieux, mais que ça soit les entraînements de début de saison, les ballons, le volume de jeu, la préparation au match, tout ça, ce n’est pas pareil. Il y a une grosse différence.

À 30 ans, quels sont vos prochains objectifs ?

On va dire qu’ici, j’ai rencontré une famille. L’objectif est donc de faire monter le plus haut possible le club. Bien sûr, avec les moyens qu’on a ici mais je pense que sur le long terme, l’objectif doit être la D3 ACFF. J’entraine des U12 ici, je suis bien, j’offre de l’expérience, ça fait plaisir, donc j’ai envie de rester longtemps ici.

Une fois votre carrière arrêtée, avez-vous envie de rester dans le milieu du football et si oui, dans quel rôle ?

Je ne veux dans tous les cas pas devenir agent car j’ai été dégoûté de ce milieu-là. Maintenant, en tant que conseiller pour des jeunes, ça pourrait m’intéresser. Mais mon objectif est de pouvoir dans le futur entrainer une équipe comme Flémalle, sans prise de tête pour pouvoir profiter de ma famille.

Avez-vous justement eu un entraîneur qui vous a marqué ?

Oui, Dante Brogno quand j’étais au RFC Liège. C’est quelqu’un qui m’a redonné confiance et qui a pu faire ressortir toutes les qualités que j’avais. Au final, c'est grâce à lui si j’ai pu avoir ce parcours footballistique, cette carrière peut-être pas très longue mais dont je suis fier.

Liège a manqué l’occasion de passer devant Châtelet. L’exclusion de Lambrecth, le futur Anderlechtois, n’a pas aidé. ©imagesports.be

Et avec le recul, quitter Liège pour rejoindre Anderlecht, était-ce le bon choix ou vous regrettez cette décision ?

Je ne regrette pas du tout car c’est un choix que tout le monde aurait fait. De base je voulais rester à Liège mais malheureusement, ça ne s’est pas fait et j’aurai peut-être dû signer dans un club comme Zulte-Waregem avant Anderlecht, mais voilà, ce club ne se refuse pas. Après, je n’ai peut-être pas assez travaillé car je n’ai jamais été un joueur qui allait dans le rouge. J’ai toujours eu les qualités pour me faciliter la tâche. Cela reste mon plus gros défaut.

Bruxelles - Anderlecht: Centre d'entrainement du RSCA Neerpede: Dylan Lambrecth du fc liege lors de la négociation de son contrat à Anderlecht (JC Guillaume) ©©JC Guillaume

Enfin, que pensez-vous des deux dernières des Diables (face à la Suède et l’Allemagne) ? Êtes-vous satisfait de ce qu’ils ont montré ?

Il y avait justement un écran ici, et en regardant le match j’ai ressenti quelques regrets de ne pas être sur le terrain car nous avons une équipe qui fait rêver, avec des jeunes qui peuvent prétendre à quelque chose et l’arrivée d’un nouveau coach dont on a vu en deux rencontres seulement que tactiquement, c’est totalement différent.