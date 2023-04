Okumu – 6

Appelé à reprendre le rôle de patron de la défense depuis le départ de Ngadeu, il est tombé dans l’excès de confiance. Plutôt solide dans les duels, il a surtout été l’auteur de quelques maladresses et prises de risques non-justifiées. Il est sauvé par le VAR sur la dernière occasion du match où son imprécision pousse Piatkowski a un tacle glorieux.

Castro-Montes – 6

Entre ange et démon. Inattentif, il est un des principaux coupables sur l’ouverture du score de West Ham, puis délivre l’assist pour l’égalisation.

Cuypers – 7,5

L’homme du match. Les combinaisons avec Orban ont pris du temps à se mettre en place. Il a travaillé et toujours cherché les espaces. Il s’est retrouvé dans de belles positions en première mi-temps déjà et ses efforts lui ont permis d’inscrire le but égalisateur.

Orban – 6

Plutôt discret en première période. Mais il a quand même tenu son rang physiquement face à Ogbonna et Aguerd. Il s’est réveillé à l’heure de jeu et aurait pu être le héros si sa retournée fini sous la barre.