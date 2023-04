Ses dribbles et son jusqu’au-boutisme ont fait mal à Leverkusen. Il a gardé tout son sang-froid pour ouvrir le score d’une belle frappe et inscrire son sixième but en Europa League. Il a une nouvelle fois démontré qu’il est bel et bien trop fort pour la Belgique.

Moris 6

S’il a parfois mal géré l’une ou l’autre trajectoire de ballons, il n’a pas eu un seul arrêt à réaliser...mais a dû aller chercher un ballon dans ses filets.

Kandouss 7

Il a connu un début de match difficile avec une certaine fébrilité au ballon mais est ensuite monté en puissance. Avec plusieurs interceptions à mettre à son actif. Il est aussi tout proche d’ouvrir le score sur corner.

Burgess 6,5

Il a tenu la baraque défensivement sans réaliser de fausse note.

Van der Heyden 7

Solide dans les duels et bien en place dans le trois arrière, il a rapidement pris un carton jaune synonyme de suspension au match retour.

Lynen 7

Il a récupéré plusieurs ballons dans le milieu du terrain et a été important grâce à son bon positionnement.

Teuma 7,5

Le capitaine a fait une bonne entame de match malgré une perte de balle en fin de mi-temps qui aurait pu coûter très cher. Il est à l’assist pour l’ouverture du score de Boniface. Souvent bien placé, il s’est montré très à l’aise balle au pied.

Nieuwkoop 7

Le Néerlandais a été important avec ses retours défensifs dans le couloir droit. Il n’a pas trop mis le nez à la fenêtre.

Lapoussin 7

Vu la rapidité de ses adversaires directs, il a surtout dû défendre. Et il l’a bien fait en apportant par moments sa petite touche offensive.

Lazare 6

Finalement opérationnel, il a été assez discret au ballon mais a fait son travail défensivement.

Vertessen 5,5

Il se procure une grosse occasion en début de rencontre mais son tir n’est pas assez puissant. Il n’a jamais donné l’impression d’être bien dans son match, ne recevant que peu de ballons négociables.

Geraerts 7

Le T1 unioniste a aligné son équipe type en changeant seulement Adingra par Vertessen. Il a réalisé ses changements assez tardivement pour ne pas trop chambouler son équipe.