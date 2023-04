Les compositions

Camavinga prend place en arrière gauche, spécialité Ancelotti qui, ne rêvez pas, a bien évidemment laissé Eden Hazard sur le banc, tout comme Rudiger et Tchouaméni. Côté Blues, Kanté était revenu en forme lors du partage contre Liverpool et avait été mis au repos contre les Wolves samedi dernier (défaite 1-0). La dernière victoire des Londoniens date du 7 mars dernier en... Ligue des Champions.

Real : Courtois - Camavinga, Alaba, Militao, Carvajal - Modric, Valverde, Kroos - Vinicius, Benzema, Rodrygo.

Chelsea : Kepa - Koulibaly, Silva, Fofana - R. James, Kanté, Fernandez, Kovacic, Chilwell - J. Felix, Sterling.

Carton jaune : James, Camavinga.

But : Benzema (22e)

Le match

Joao Felix trouvait la profondeur en début de rencontre mais sa frappe à ras de sol était déviée par Courtois. Le Real a dominé les 10 premières minutes via une possession de balle haute et dangereuse. Benzema arrivait à se faufiler dans le rectangle et frapper mais l'angle était trop fermé pour inquiéter réellement Kepa. C'est après un beau centre de Carvajal que Benzema a ouvert le score. Kepa a été forcé de dévier la reprise de Vinicius vers l'axe et la défense de Chelsea a été absente. Benzema n'a eu qu'à finir l'action dans le but vide. Presque sur le coup d'envoi, Courtois sortait un arrêt 5 étoiles devant Sterling. Le score ne changeait pas avant la pause malgré des Madrilènes toujours dangereux.

AC Milan - Naples

Les compositions

Les Napolitains sont privés de leur attaquant phare. Osimhen est blessé pour ce match. Son remplaçant, Simeone, est lui aussi blessé et ce sera donc à l'habituel milieu de terrain Elmas de prendre la pointe. Les deux équipes se sont rencontrées en championnat il y a dix jours et Milan avait infligé une victoire sèche (4-0) aux leaders du championnat.

Milan : Maignan - T. Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria - Tonali, Krunic, Bennacer - Leao, Diaz, Giroud.

Naples : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lozano, Elmas, Kvara.

Buts : Bennacer (40e)

Le match

Dès la première minute, les Napolitains ont frôlé l'ouverture du score. Une mésentente entre Maignan et l'un de ses défenseurs sur un centre à ras de sol permettait à Kvara de tenter sa chance mais le Géorgien butait sur une muraille milanaise. Naples a débuté fort mais Maignan était sur la trajectoire de la frappe d'Anguissa et la tentative de Di Lorenzo. Le gardien français devait encore s'envoler pour éviter le 0-1 sur une frappe de Zielinski.

Naples a beaucoup trop galvaudé et Milan avait repris du poil de la bête. Leao, en slalom, parvenait à traverser toute la défense grâce à sa vitesse mais sa frappe du pied gauche était trop excentrée (24e). 15 minutes plus tard, c'est Bennacer qui ouvrait le score après une belle action. L'Algérien finissait du pied gauche à ras de sol. Juste avant la pause, Kjaer touchait la barre de la tête sur corner.