Verres de vin, salières et moulins à poivre: quand Guardiola donnait la leçon à Tuchel dans un café de Munich

La soirée a débuté avec du vin rouge, cher à Guardiola. Histoire d’entamer une discussion qui allait se transformer en véritable cours de tactique entre un prof et son étudiant. Avec tout ce qu’ils avaient sous la main en guise de pions disposés sur la table pour recréer des situations de match. "La salière, c’était Messi. Le verre de rouge, Iniesta", a raconté Michael Reschke à "The Athletic".

L’échange a duré des heures. "C’était comme regarder deux maîtres des échecs, Fischer contre Spassky. Ils ont parlé de matchs qui se sont déroulés il y a des années en évoquant le moindre détail. Notamment ceux de 2009 avec le Barça (NDLR : avec la victoire en Ligue des champions). J’étais un spectateur. Ils étaient tellement absorbés par leur conversation qu’il n’y avait plus personne dans le bar, pas même les serveurs."

L’Espagnol a accepté de rencontrer l’Allemand, alors jeune coach, parce qu’il avait ressenti chez lui la même passion pour cette science du ballon rond. La double confrontation entre le Bayern et Mayence la saison précédente (la première de Guardiola au Bayern) avait aussi permis à Tuchel de gagner l’admiration de Guardiola, de qui il étudiait la méthode depuis des années, avec notamment quelques séjours à Barcelone pour l’observer.

"J’ai tout absorbé et j’ai ressenti l’intensité, le souci du détail et la conviction avec lesquels il entraîne et la richesse de son expérience", a confié quelques années plus tard Tuchel, qui est ensuite devenu l’un des plus redoutables adversaires de Guardiola. D’abord avec Dortmund, où il a été embauché durant l’été 2015. Puis en Premier League, lorsque Tuchel dirigeait Chelsea.

Au total, les deux cerveaux se sont affrontés à dix reprises. Avec plus de succès pour Guardiola (6), mais la victoire la plus importante pour Tuchel. En finale de la Ligue des champions 2020-2021, évidemment. La seule jamais atteinte par Pep depuis son arrivée à City en 2016.

"Nous avons revu le match un mois plus tard et ce n’était pas aussi mauvais que je le pensais, a confié Guardiola ce lundi. C’était un match serré mais on l’oublie et on réessaye. Parfois tu gagnes quand tu le mérites, parfois tu perds. Mais je ne vis pas dans le passé."

Au Bayern (qui sera privé d’Éric Maxim Choupo-Moting pour ce match aller), c’est précisément pour cette expérience victorieuse face aux Citizens que le dévolu a été jeté sur l’ancien coach des Blues pour succéder à Julian Nagelsmann. "C’est l’un des plus grands défis que nous aurons à relever. Nous connaissons leur qualité et ils sont en grande forme depuis quelques semaines. Il faudra donc trouver des solutions tactiques", a commenté Tuchel, qui s’est sans doute remémoré cette fameuse soirée de 2015 à Munich en préparant ce match.

Il s’agira aussi du premier affrontement entre Guardiola et le Bayern depuis son départ en 2016.