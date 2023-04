Rodri ouvre la marque en faveur de Manchester City face au Bayern d'une incroyable frappe (vidéo)

Alors qu'il reçoit le cuir à 25 mètres des cages défendues par Sommer, l'Espagnol s'offre un crochet de grande classe et envoie une frappe enroulée dans la lucarne opposée. Un but à l'image de son équipe, toute en élégance et surprise qui permet aux siens de parfaitement débuter son quart de la Coupe aux grandes oreilles.