Premier transfert en vue au Standard : Isaac Price pourrait signer prochainement!

En attendant, chaque jour, Ronny Deila prépare l’avenir et la nouvelle saison avec son directeur sportif et ami, Fergal Harkin. Les deux hommes sont d’ailleurs sur le point de conclure leur premier deal pour l’été prochain en la personne du médian Nord-Irlandais de 19 ans, Isaac Price. En Angleterre, on fait état d’un intérêt prononcé des Rouches pour cette belle promesse d’Everton. Nous sommes en mesure d’assurer que le dossier est plus qu’en bonne voie, mieux, il pourrait prochainement être conclu et Price parapherait ainsi un contrat de quatre ans au Standard.

Formé à Everton depuis ses 7 ans, Price a signé un premier contrat pro en 2020 qui arrivera à échéance en juin prochain. Cette saison, il s’est souvent entraîné avec le groupe pro et a été repris trois fois en Premier League. Price a même eu droit à 32 minutes face à Brighton en janvier dernier. Les Toffees souhaiteraient le prolonger mais les négociations étaient difficiles et seraient rompues, tout profit pour le Standard qui s’attacherait alors les services de ce médian axial droitier d’un mètre 78 qui a récemment été repris en équipe nationale d’Irlande du Nord pour le match qualificatif pour l’Euro 2024 contre Saint-Marin (il est resté sur le banc).

Il s'agirait là d'un beau coup signé par Fergal Harkin car Price jouit d'une bonne popularité en Angleterre. Le joueur aurait été séduit par la propension du Matricule 16 à donner du temps de jeu aux jeunes talents.