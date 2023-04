Best of foot local : Oppagne – Freylange, le match de la honte, de multiples titres et un entraîneur claque six buts

1. Oppagne – Freylange, à rejouer ?

C’est sans aucun doute la rencontre qui a fait débat en Wallonie ce week-end. En première provinciale, Freylange s’est déplacé… à huit joueurs, dont le trésorier, en vue d’affronter Oppagne. Choix tactique afin d’éviter les suspensions ou noyau lourdement touché par les blessures ? De toute manière, la rencontre a eu lieu… enfin pas tout à fait.

Car à 2-0 à la 40e minute de jeu, un nouveau joueur visiteur abandonnait ses équipiers, blessé. L’arbitre de la rencontre, M.Lejeune, a alors décidé d’arrêter la rencontre. Sauf que le souci, c’est que l’équipe d’Eric Picart était toujours à sept sur le terrain, or le règlement oblige l’homme en noir d’interrompre la rencontre qu’à partir de… six joueurs.

Et si M.Lejeune expliquait que sa décision était dictée car “N’Diaye m’a dit qu’il était blessé et qu’il allait sortir”, l’attaquant en question réfutait les propos de l’arbitre.

Dès lors, le score va-t-il être entériné ou cette “erreur d’arbitrage” obligera les deux équipes à s’affronter une nouvelle fois ? Dans tous les cas, c’est le football amateur qui est perdant et au vu des propos tenus par les différents protagonistes, la troisième mi-temps n’a pas dû être très festive.

2. L’entraîneur en claque 6

Pour la claque de cette semaine, il faut se diriger vers la quatrième provinciale liégeoise et la rencontre entre Eupen B et Soumagne B avec une victoire 16-0 pour les Germanophones.

Mais au-delà du score fleuve, c’est probablement la performance de l’entraineur/joueur Andy Malmendier qui est à mettre en avant. Le coach eupenois en a profité pour montrer à ses ouailles qui est le boss en claquant pas moins de six buts. Les attaquants de son groupe savent désormais qu’ils vont avoir du boulot pour le dépasser.

3. Le Flémalle de Lambrecth monte en P1

Infernal de régulation cette saison, Flémalle s’est imposé à Burdinne 2-4 et rafle le titre en deuxième provinciale liégeoise. L’équipe où évolue l’ancien joueur d’Anderlecht et du RFC Liège Dylan Lambrecth rejoindra donc l’élite provinciale, non sans stress, comme le témoigne le capitaine de l’équipe Bellafqih. “Quand Burdinne est revenu au score, nous étions à deux doigts de nous les mordre…”

5. Martin Jeanmoye, héros pour sa première

Toujours en première provinciale, Sart est tombé sur un roc face à La Roche et s’est incliné pour la première fois après plus de sept victoires consécutives.

Et pour sa première titularisation à ce niveau à seulement 19 ans, le gardien Martin Jeanmoye s’est révélé au grand jour en s’offrant deux arrêts en fin de rencontre de grande qualité.

6. l’Union remporte la Coupe du Brabant chez les dames

Dominatrice depuis le début de saison en P1 chez les dames, l’Union Saint Gilloise n’a fait qu’une seule bouchée de Jodoigne en finale de la Coupe du Brabant en s’imposant 6-1 et ainsi faire un magnifique doublé.

À noter pour l’anecdote, du côté de Jodoigne, on a décidé de faire jouer au goal… une joueuse de champ alors que les deux gardiennes étaient disponibles, afin d’essayer de contrecarrer la vitesse adverse.

7. Condrusien en finale à l’arrache

Petigny-Frasnes vs. Condrusien : c’était l’affiche de la 1/2 finale de la Coupe de la Province du côté namurois. Et si les locaux ont mené 3-1 jusqu'à l’heure de jeu, c’est bien leurs adversaires qui rejoignent Spy en finale en remportant après prolongations la rencontre 3-5. Grands artisans de cette victoire, les frères Defays. C’est d’ailleurs sur un assist d’Axel qu’Arnaud est parvenu à égaliser et envoyer les deux équipes dans les prolongations.

8. Dominer n’est pas gagner

En D2 ACFF, Verlaine s’est étonnamment incliné 3-0 face à Rebecq. Mais malgré la défaite, l’entraîneur des Taureaux Marc Segatto s’est ouvert à un discours plutôt surprenant. “Nous avons dominé Rebecq, il nous a juste manqué de l’efficacité. […] Mon gardien n’a pas eu un arrêt à faire.”