Aucun but en duo pour la paire Lukaku-Martinez: il y a de la friture sur la ligne offensive de l'Inter Milan

Et c’est toute l’équipe qui coince : 4 points sur 18 en championnat. "Nous ne sommes clairement pas satisfaits des résultats car nous aurions mérité plus", pense Inzaghi, qui préfère positiver en attendant un déclic. "Nous ne sommes pas aidés par le lourd calendrier car nous avons peu de temps pour travailler, mais je vois un engagement fou. Et en tant qu’entraîneur je suis content de cela. On a du mal à marquer, mais ce n’était jamais arrivé avant. Il faut travailler plus dur et tous ensemble pour y arriver."

Les méformes du vétéran Dzeko (37 ans) et de Correa, qui revient de blessure, sont embêtantes. Mais c’est surtout l’autre duo, censé être le moteur offensif, qui inquiète. Il semble d’ailleurs très loin le temps où Lukaku et Martinez terrorisaient toutes les défenses de Serie A.

Rien que sur la saison 2020-2021, le binôme avait combiné pour inscrire 12 buts (l’un à la finition, l’autre à l’assist) et cumulé pas moins de 49 réalisations toutes compétitions confondues (30 pour Lukaku, 19 pour Martinez), dont 41 en Serie A. Au sein des cinq grands championnats, seuls les duos Robert Lewandowski – Thomas Müller (Bayern) et Lionel Messi – Antoine Griezmann (FC Barcelone) s’étaient montrés encore plus efficaces.

Lorsque Lukaku a signé son retour l’été dernier, les tifosi ont tout de suite imaginé que la magie de la "LuLa" reprendrait. Le but de Big Rom dès la 1re journée, puis son assist pour l’Argentin dès la deuxième rencontre auguraient de grandes choses. Mais les blessures du Diable ont tout stoppé. Et depuis son retour de la Coupe du monde, c’est le black-out le plus total.

Aucun but en duo

Si l’on regarde de plus près les statistiques des deux joueurs en 2023, on se rend compte que leur connexion est inexistante. Aucun but construit à deux. Et surtout aucun des neuf buts inscrits depuis janvier par Lautaro ne l’a été lorsque Lukaku était sur le terrain. Quant à Big Rom, il a marqué deux fois avec l’Argentin à ses côtés… deux fois sur penalty.

"J’aimerais comprendre ce qui se passe avec Lukaku. Il semble effrayé, triste, lourd et en difficulté. Lautaro a aussi fait une impression négative au cours du dernier mois et demi. J’ai l’impression qu’après la gueule de bois de la Coupe du monde, il a des difficultés physiques", a commenté l’ancien attaquant de la Squadra Antonio Cassano ce week-end sur BoboTV, la chaîne Twitch de Christian Vieri, l’ancien buteur star de l’Inter (1999-2005).

Pourtant, l’entente entre les deux joueurs est toujours bonne, malgré toute la frustration accumulée. Le duo a en revanche moins d’occasions de se montrer et de créer des automatismes sur le terrain. Depuis le retour du Mondial, la "LuLa" n’a été formée que cinq fois (en 20 matchs) dans le onze de départ d’Inzaghi, qui préfère les alterner avec Correa et surtout Dzeko.

Le Bosnien pourrait d’ailleurs être préféré à Lukaku au coup d’envoi ce mardi soir. Le Diable devrait alors se contenter d’un rôle de joker. Comme en huitième de finale aller face à Porto (1-0), où cette montée au jeu lui avait souri : le but de la victoire et de la qualification.

Quoi qu’il arrive, il faut s’attendre à un Lukaku survolté. Par l’enjeu d’une place dans le dernier carré. Par cette frustration qu’il a envie d’expulser suite à ses précédentes sorties manquées. Et par son désir de répondre sur le terrain aux propos racistes tenus à son encontre la semaine dernière à la Juventus.