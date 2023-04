Accusé d’avoir tenu des propos racistes en plein match, Dante Vanzeir présente ses excuses

”Je voudrais sincèrement m’excuser auprès des joueurs des Earthquakes. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour prendre part au changement qui doit s’opérer dans ce sport et dans notre monde. Je tiens également à m’excuser auprès de mes coéquipiers, de mes entraîneurs, de l’organisation et de nos supporters. J’ai commis une erreur et je prendrai toutes les mesures nécessaires pour évoluer”, a-t-il déclaré dans une communication publiée sur le site des Red Bulls de New York.

Dante Vanzeir va faire l’objet d’une enquête de la Major League Soccer (MLS). Celle-ci avait déclaré dimanche être au courant “d’un incident au cours duquel un joueur de New York Red Bulls est accusé d’avoir utilisé un langage qui viole les règles de la ligue”. Elle avait alors assuré pratiquer “la tolérance zéro” et prendre les accusations “très au sérieux”, promettant “une enquête très rapidement”.

”J’accepte l’entière responsabilité de mes actes. Je n’avais pas l’intention de blesser ou d’offenser par mon propos, mais je sais que je l’ai fait et j’en suis profondément désolé”, a-t-il ajouté. “J’accepterai la suspension, l’amende et les conseils qui me seront donnés par la Major League Soccer et le club. Je profiterai de cette occasion pour m’améliorer, réfléchir et consacrer mon temps et mes efforts à travailler avec des organisations qui luttent contre l’injustice raciale”.

L’entraîneur des Red Bulls de New York, Gerhard Struber, a pour sa part reconnu qu’à la lueur des informations qu’il détient désormais, “la bonne décision aurait été de retirer immédiatement Dante Vanzeir du jeu”.