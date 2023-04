Come-back à Anfield : Liverpool arrache le nul face à Arsenal au terme d’un match spectaculaire (vidéo)

Peu avant la demi-heure de jeu, les Gunners font le break ! Martinelli temporise sur son côté gauche avant d’adresser une merveille de centre dans la surface. Gabriel Jesus décoche une tête parfaite, et ça fait mouche (0-2, 28e) !

Juste avant la pause, les Reds réduisent l’écart. Sur le côté gauche, Jota adresse un centre au ras du sol que Henderson dévie au second poteau ; Mohammed Salah se jette alors pour propulser le ballon au fond des filets (1-2, 42e). La rencontre est relancée !

À la 53e minute de jeu, Liverpool obtient un pénalty suite à un contact de Rob Holding sur Diogo Jota. Mohammed Salah s’en charge, mais l’Égyptien voit sa frappe au ras du sol passer à côté du cadre.

Malgré ce loupé, Liverpool va tout de même parvenir à arracher le point. En toute fin de rencontre, Alexander-Arnold adresse un centre vers la tête de Roberto Firmino qui égalise (2-2, 87e).

La fin de rencontre est haletante, avec des occasions de part et d’autre, mais le score ne changera plus et les deux équipes se quittent sur un partage.

Au classement, la situation reste compliquée pour Liverpool, huitième et actuellement non-qualifié pour les compétitions européennes. Arsenal est toujours en tête avec 6 points d’avance sur Manchester City, mais les Citizens ont un match de retard à jouer. L’erreur n’est donc plus permise pour les hommes d’Arteta. Les Gunners n’ont plus été champions d’Angleterre depuis 2004, à l’époque des Invincibles d’Arsène Wenger.