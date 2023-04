Burnley et Vincent Kompany sont promus en Premier League !

Le match nul (0-0) entre Millwall et Luton en début de journée avait mis le scénario de rêve sur les rails pour Vincent Kompany et Burnley. En cas de victoire à Middlesbrough (4e), les Clarets seraient assurés de terminer dans les deux premiers de Championship (D2 anglaise) et donc d'être promus en Premier League sans passer par la case des Play offs (qui octroie un troisième ticket à disputer entre les 3e, 4e, 5e et 6e de la phase classique).