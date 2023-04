Premier League: Frank Lampard de retour sur le banc de Chelsea jusqu'en fin de saison

"Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Frank à Stamford Bridge", ont expliqué dans un communiqué Todd Boehly et Behdad Eghbali, deux des propriétaires du club. "Frank figure au Hall of Fame de la Premier League et est une légende de ce club. Pendant que nous continuons notre processus approfondi et exhaustif de recherche d'un entraîneur principal permanent, nous voulons fournir au club et à nos supporters un plan clair et stable pour le reste de la saison. Nous voulons nous donner toutes les chances de réussir et Frank possède toutes les caractéristiques et qualités dont nous avons besoin pour nous mener jusqu'à la ligne d'arrivée."