Brecht Dejaegere et Toulouse éliminent Annecy et verront la finale de la Coupe de France

Le Toulouse FC a éliminé le FC Annecy en demi-finale de Coupe de France jeudi. Titulaire au milieu de terrain et capitaine de son équipe, Brecht Dejaegere tentera de remporter la première coupe nationale de sa carrière après deux échecs en finale de Coupe de Belgique avec Genk et Courtrai. Le médian de 31 ans a joué 71 minutes avant d’être remplacé par Ado Onaiwu et alors que le score était toujours de 1-1.