Suivez l'EntreFoot dès 19h30 avec pour thème : l'organisation du calendrier dans le football amateur

Comme chaque saison, ce mois d'avril est synonyme de fin de saison régulière et donc par la suite, de barrages en vue du maintien ainsi que des tours finaux pour la montée. Et justement, l'émission de L'Avenir.net L'Entrefoot va parler de ces calendriers. Comment sont-ils organisés? En cas de remise, qui décide quoi et comment? Quelles seront les dates des tours finaux?