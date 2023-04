Le moins que l'on puisse écrire, c'est que la rencontre a démarré sur les chapeaux de roue. Le Barça aurait pu hériter d'un penalty après seulement trois minutes de jeu.

Au cours d'une première mi-temps très intense, le Barça a mis le pied sur la balle et les deux équipes ont hérité de belles opportunités, le tout dans une ambiance très électrique. A la pause, quatre cartons jaunes avaient déjà été distribués.

Dans le temps additionnel de la première mi-temps, Thibaut Courtois a été déterminant puisqu'il a arrêté l'envoi de Robert Lewandowski. Et sur une contre-attaque éclair, orchestrée par Rodrygo et Vinicius Jr, le Brésilien a ouvert le score. Karim Benzema avait poussé le cuir au fond mais le but a été attribué à Vinicius Jr.

A la pause, le Real Madrid a donc refait son retard du match aller.

Et les hommes de Carlo Ancelotti ne se sont pas arrêtés là puisqu'ils ont recommencé la seconde période bien mieux que le Barça. Après cinq minutes de jeu, Modric mystifiait plusieurs Catalans et décalait Benzema qui, face au but, plaçait superbement le cuir dans le coin du but, laissant peu de chance à Ter Stegen.

Dans la foulée, Thibaut Courtois se détendait une nouvelle fois, la main bien ferme, sur une frappe croisée de Baldé. Une autre frappe de Raphinha passait juste au dessus.

A la 55ème minute de jeu, Araujo s'est offert un double solo pour mettre en difficulté Courtois mais sa frappe, déviée par un défenseur, passait juste à côté.

Le match basculait une nouvelle fois, une minute plus tard, quand Kessié accrochait fautivement Vinicius Jr dans le rectangle, offrant à Karim Benzema la possibilité de mettre un triplé.

Et le Français ne s'est pas fait prier, en prenant Ter Stegen à contre pied.

Quelques secondes plus tard, sur une grossière perte de balle, Modric centrait au second poteau pour Rodrygo, à qui il a manqué une pointure pour mettre le quatrième but des siens.

S'en est suivi un quart d'heure de gestion de la part du Real Madrid. Le Barça tentait de mettre Courtois en danger mais sans beaucoup de réussite.

Vers la 77ème, un centre d'Asensio trouvait Benzema alors que Jules Koundé glissait et ne savait pas intervenir. Heureusement pour le défenseur, KB9 envoyait le cuir à côté.

Deux minutes plus tard, Vinicius se défaisait facilement de Koundé et décalait Asensio. L'Espagnol a frappé au deuxième poteau, forçant Ter Stegen à se détendre pour détourner le cuir en corner.

Et la messe a été définitivement dite à la 80 ème minute de jeu quand Vinicius offrait le 0-4 à Karim Benzema.

Le Real se qualifie donc pour une nouvelle finale de Coupe du Roi, eux qui ont été largement supérieurs aux Catalans en seconde période.

Eden Hazard n'aura pas encore disputé la moindre minute de jeu en Clasico. Et Thibaut Courtois s'est montré une nouvelle fois décisif, sortant les ballons qu'il faut, aux moments où il le faut. Un nouveau trophée tend désormais les bras aux deux Belges.