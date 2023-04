Fabio Silva s’éclate, Raskin s’acclimate et Lamkel Zé veut…. revenir : que sont devenus les joueurs qui ont quitté la Pro League cet hiver ?

Ils ont réussi leurs débuts

Parmi les joueurs qui ont décidé de se lancer un nouveau challenge l’hiver dernier, six doivent se bénir d’avoir changé de maillot. Prêté au Real Valladolid par le Club Bruges, Cyle Larin (27 ans) retrouve des couleurs sous le soleil espagnol. Celui qui n’avait marqué qu’un seul petit but avec les Blauw en Zwart durant la première partie de saison a déjà scoré cinq fois en huit matchs de Liga. Grâce à lui, Valladolid est actuellement en position de se maintenir, même si le plus dur n’a pas encore été fait. Son doublé avec la sélection canadienne face au Honduras est également la preuve d’une confiance retrouvée. Son option d’achat, fixée à deux millions, devrait être levée en fin de saison.

Un autre attaquant qui marque dans son nouvel environnement, c’est Fabio Silva (20 ans). Prêté au PSV par Wolverhampton après ses six mois mitigés au RSCA, il a déjà planté trois roses en Eredivisie et a été titulaire à cinq reprises. La concurrence avec Luuk de Jong est rude mais le PSV a déjà annoncé vouloir conserver le Portugais une année supplémentaire.

Cyle Larin a déjà marqué cinq buts avec Valladolid.

En Écosse, Nicolas Raskin (22 ans) a fait une belle impression lors de ses débuts avec les Rangers. Titulaire à trois reprises, il est déjà apprécié de tous. Blessé aux ischios depuis quelques semaines, il espère être rétabli pour le choc face au Celtic, samedi.

D’autres anciens de Pro League ont bien réussi leurs débuts dans leur nouveau club. Andreas Hanche-Olsen (26 ans), qui a quitté Gand, est déjà un titulaire indiscutable à Mayence, où il n’a perdu que deux matchs en dix titularisations en Bundesliga. Prêté par OHL, Raphael Holzhauser (30 ans) s’éclate à Munich 1860 (D3 allemande) où il a déjà été décisif à trois reprises (deux buts et un assist en 10 titularisations) avant de perdre, petit à petit, sa place de titulaire. Quant à Shinji Kagawa (34 ans), qui est retourné au Japon après son expérience trudonnaire, il est déjà un des hommes forts du Cerozo Osaka, 10e du J1 League, avec qui il a marqué un but.

Silva a retrouvé le sourire. ©PRO SHOTS

Ils sont en période d’adaptation

Un peu plus de deux mois après leur arrivée dans leur nouveau club, nombreux sont les anciens de Pro League qui sont encore en rodage sous leurs nouvelles couleurs. C’est le cas de Dante Vanzeir (24 ans). Parti de l’Union pour rejoindre le New York Red Bulls contre cinq millions d’euros, il grappille de plus en plus de temps de jeu au fil des rencontres et a marqué un but, face à Colombus mi-mars. “Cela va me donner confiance”, avait-il précisé dans la foulée.

Cette confiance, Michael Frey (28 ans) la recherche encore à Schalke. Prêté par l’Antwerp où il était barré par Vincent Janssen, le Suisse n’a pas encore trouvé le chemin des filets avec son nouveau club mais il est titulaire et a déjà délivré trois assists. Son engagement est très apprécié à Gelsenkirchen. Un autre ancien de Pro League s’est bien acclimaté à Schalke en la personne d’Eder Balanta (30 ans). Le robuste médian alterne les titularisations et montées au jeu… et il a déjà été averti à trois reprises. “Mais il commet ces fautes car on ne défend pas bien”, a précisé Thomas Reis, son coach.

En Italie, Radja Nainggolan (34 ans) a vu son grand ami Daniele De Rossi être remercié peu de temps après l’arrivée du Ninja à SPAL. Mais cela n’a rien enlevé à sa motivation. “C’est un joueur de classe mondiale, un leader et un exemple”, a précisé le président Joe Tapicona à propos du Belge, qui a quitté l’Antwerp en eau de boudin l’hiver dernier.

Toujours en Serie B, Sebastiano Esposito (20 ans) a un peu retrouvé des couleurs à Bari après son prêt loupé à Anderlecht. Il a marqué deux buts en deux matchs dès son arrivée mais depuis lors, il a perdu sa place de titulaire. “Il doit être plus régulier”, a précisé son coach Michele Mignani.

La régularité, c’est ce qui manque à Eduard Sobol (27 ans) depuis son arrivée à Strasbourg en provenance du Club Bruges cet hiver, contre 2,5 millions. Il a déjà participé à dix matchs… mais il n’a gagné qu’une seule fois. En manque de rythme à son arrivée, sa passe décisive contre Angers a pesé lourd dans un match capital pour le maintien. Mais depuis trois rencontres, il a perdu sa place de titulaire au poste de piston gauche avec le retour de blessure de Thomas Delaine.

En Ligue 1 toujours, Ibrahim Salah (21 ans), qui avait débuté la saison en… Nationale 1 avec la réserve gantoise, ne s’est pas encore imposé comme titulaire à Rennes mais il rentre en jeu quasiment chaque semaine. Il a également marqué un but face au Shakhtar Donetsk en Europa League mais le Stade Rennais a finalement été éliminé aux tirs au but.

guillement "Nainggolan est un joueur de classe mondiale et un leader."

Outre-Manche, en Championship, Wesley Hoedt (29 ans) avait marqué dès sa première titularisation avec Watford mais les choses se sont un peu compliquées depuis que Slaven Bilic a été remercié et remplacé par Chris Wilder. Après la défaite face à QPR, le Néerlandais a refusé de serrer la main de son nouveau coach. Un comportement qui rappelle la mentalité qu’il a parfois affichée à Anderlecht.

Dans le haut de tableau de Championship, Ameen Al-Dakhil (21 ans) et Lyle Foster (22 ans) sont en période d’acclimatation à Burnley. Le premier, arrivé de Saint-Trond, a été titulaire une fois en championnat et a souffert face au monstre Erling Haaland en FA Cup (défaite 6-0 en quarts de finale, face à Manchester City). “Mais j’ai beaucoup appris et je sens que je progresse bien”, disait-il lors du rassemblement des U21 belges il y a peu. Le second, transféré depuis Westerlo contre… 11 millions d’euros, a marqué un but face à Wigan mais est un joker de luxe en championnat.

Dans des championnats plus lointains, Sébastien Dewaest (31 ans) s’est relancé à Limassol (Chypre) où il a été titularisé trois fois en cinq matchs à ses débuts. Mais depuis son exclusion lors du dernier match de phase classique, l’équipier de Kevin Mirallas n’a plus joué.

Enfin, Ali Gholizadeh (27 ans), qui a difficilement vécu le tremblement de terre en Turquie, n’a pas encore été titularisé avec Kasimpasa. Mais il a déjà donné un assist.

Nainggolan est apprécié à SPAL. ©LaPresse

Ils connaissent un départ compliqué

Changer d’environnement, ce n’est pas toujours évident. Surtout lorsqu’on est blessé. Julien Duranville (16 ans) peut en témoigner. La pépite anderlechtoise, vendue pour 10 millions hors bonus au Borussia Dortmund, est arrivée diminuée en Allemagne. Mais le Belge a récemment fait son retour à l’entraînement. Son vrai départ est atttendu.

Autre gros coup du mercato sortant, Paul Onuachu (28 ans) n’a pas encore justifié les 18 millions investis par Southampton pour l’arracher à Genk. Titularisé à trois reprises, il a soufert du limogeage de Nathan Jones, qui le voulait absolument. Ruben Selles, qui a remplacé Jones, préfère Adams et Mara au Nigérian, qui n’a toujours pas ouvert son compteur but en Premier League.

En Espagne, les choses ne sont pas évidentes pour Selim Amallah (26 ans). Celui qui a quitté le Standard pour Valladolid contre un million d’euros n’a joué que 74 petites minutes depuis son arrivée en Liga en janvier. Exclu lors de sa deuxième apparition puis blessé aux ischios, il a fait son retour durant 20 minutes face au Real Madrid le week-end dernier, lors de la défaite 6-0 des siens. Il n’a pas encore été titularisé dans son nouveau club.

"Je rentre en Belgique la semaine prochaine car je ne joue pas."

Un autre Standardman, Denis Dragus (23 ans) vit aussi des débuts difficiles. Il n’a joué que…. 38 petites minutes depuis son arrivée au Genou en prêt et est remplaçant. Il n’est toutefois plus monté au jeu depuis le 1er mars dans une équipe qui tourne à plein régime et qui se dirige vers la montée.

Au Maroc, Didier Lamkel Zé (26 ans) fait déjà des siennes. Celui qui a quitté Courtrai en prêt pour Wydad Casablanca en janvier a été remplacé à la mi-temps lors de son premier match avec ses nouvelles couleurs. Depuis lors, il est monté une fois et jeu et n’a plus été utilisé. Jamais titularisé par Garrido, il n’a pas marqué en six matchs et il veut déjà quitter son nouveau club. “Je pars la semaine prochaine en Belgique, je ne veux plus rester car je ne joue pas. Je vais partir en attendant d’acter officiellement ma résiliation de contrat avec le président”, a-t-il déclaré il y a quelques jours dans la presse locale.

Pour deux autres anciens de notre championnat, les temps sont également difficiles. Titulaire à cinq reprises lors de son arrivée à Al Batin FC, en Saudi Pro League, Thibaut Peyre (30 ans) a eu la malchance de s’occasionner une rupture du tendon d’Achille il y a quelques semaines et sera absent entre quatre et cinq mois. Quant à Sergio Conceiçao (26 ans), qui a quitté Seraing pour Portimonense, il n’a joué que 12 petites petites depuis son arrivée, en janvier, dans une équipe qui lutte pour sa survie en D1 portugaise.