L’attaquant serbe, qui avait reçu un carton rouge direct pour avoir touché l’arbitre, s’est vu infliger huit matches de suspension. N’ayant pas joué face à Bournemouth, l’ancien joueur d’Anderlecht va manquer les sept prochains duels de son équipe.

Des excuses à l’arbitre et aux supporters

”Sur le plan personnel, je regrette mes actions qui m’ont valu l’exclusion. J’ai laissé ma frustration prendre le dessus sur moi, et ma façon de réagir a été mauvaise”, avait déclaré l’ancien buteur d’Anderlecht la semaine passée. “J’essayais d’attirer l’attention de l’arbitre, mais j’admets que je n’aurais pas dû poser la main sur lui et je comprends pourquoi il m’a montré un carton rouge. C’est ma première exclusion avec Fulham et ma première depuis la saison 2015-2016”.

"J'ai parlé à Chris Kavanagh pour m’excuser et je me suis porté volontaire pour accepter une amende du club. Je veux maintenant faire ce que je peux pour mettre cet incident derrière moi et retourner aider mes coéquipiers sur le terrain dès que possible.”

”En attendant, je tiens à réitérer mes regrets pour ce qui s’est passé. J’ai déjà présenté mes excuses à mes coéquipiers, mais je voudrais aussi m’excuser auprès des supporters de Fulham, en particulier ceux qui se sont rendus à Old Trafford pour nous soutenir et qui n’ont pas cessé de chanter pendant tout le match. J’espère revenir bientôt et leur rendre leur confiance et leur soutien”, a déclaré Mitrovic.

Di Canio avait pris 11 matches il y a 25 ans

Cette histoire n’est pas sans rappeler celle de Paolo Di Canio.

Alors joueur de Sheffield Wednesday, le sulfureux Italien avait été suspendu 11 rencontres pour avoir poussé l’arbitre après avoir reçu un carton rouge lors d’un match face à Arsenal, en 1998. Il écopera également d’une amende de 15.000 euros.