Le divorce se confirme entre Lionel Messi et le PSG : l’Argentin ne devrait pas prolonger son aventure à Paris !

Pourtant, en plein Mondial au Qatar, Nasser al-Khelaïfi et le clan Messi semblaient s’être mis d’accord pour prolonger leur collaboration mais, comme le révèle l’Equipe, ils n’avaient pas évoqué la délicate question salariale ni même la durée de la prolongation de contrat.

Contraint de baisser sa masse salariale lors de l’exercice 2023-2024 afin de répondre aux contraintes du fair-play financier et pour s’offrir une marge de manœuvre plus importante sur le marché des transferts, le PSG souhaite diminuer le salaire de plusieurs joueurs dont celui de l’Argentin. Toujours d’après L’Equipe, le PSG a proposé à Messi de diminuer son salaire de 25 %. Avant de trancher sur son avenir en capitale française, l’ancien joueur du Barça, qui espère soulever une nouvelle fois la Ligue des Champions, attend des garanties sur le projet parisien et notamment en ce qui concerne le futur coach et les nouvelles recrues. Mais Messi et les siens savent ce que le nouveau champion du monde rapporte aussi au club et n’accepteront pas si facilement une offre au rabais.

Vers un retour au Barça ?

C’est un secret de polichinelle, Lionel Messi et sa famille se sentent mieux à Barcelone qu’à Paris. Et comme l’Argentin souhaite encore évoluer en Europe, un retour en Catalogne semble être une solution facile. Encore faut-il que le FC Barcelone trouve un accord financier avec son ancien N°10. À l’heure actuelle, aucune offre n’a encore été formulée, le Barça tentant de sortir de l’affaire Negreira.