Eden Hazard est le quatrième joueur le moins utilisé au Real Madrid avec seulement 10 % de temps de jeu

Si cette montée au jeu, combinée à une passe décisive, est une maigre consolation pour le Brainois depuis le début de saison, on espère que l’ancien de Chelsea en a profité car au vu des statistiques, on ne devrait plus le revoir sur un terrain avant un moment.

Hazard n’a disputé que 10 % des rencontres où il était fit

Les données sont claires, Carlo Ancelotti ne compte que très peu sur le Belge et ça, on le sait. Absent pour six matchs sur blessure, Eden Hazard était disponible à 36 reprises mais n’a finalement joué que huit rencontres. Sur les 3240 minutes disponibles, donc, l’ailier gauche n’aura finalement pris part qu’à 321 d’entre elles. Titulaire à trois reprises seulement, l’ancien Diable n’a donc que 10 % de temps de jeu en moyenne quand il est bien en jambes. À titre de comparaison, on avait déjà effectué ce calcul depuis l’arrivée de l’entraineur italien au Real Madrid jusqu’en octobre 2022. À cette époque, Eden Hazard avait 23 % de temps de jeu quand il était disponible, ce qui n’était certes pas déjà extraordinaire.

Hazard, quatrième joueur le moins utilisé du noyau

On le sait, Carlo Ancelotti et le Belge ne partiront pas en vacances ensemble. Et pourtant, le Diable a de la concurrence… sur le banc ! En effet, deux défenseurs, Jesús Vallejo et Álvaro Odriozola ainsi que l’attaquant Mariano Díaz comptent moins de temps de jeu encore que le numéro 7 du club. À eux trois, ils ne totalisent que 218 minutes de temps de jeu, moins donc que le Belge. À titre de comparaison, le deuxième gardien madrilène Andriy Lunin a déjà eu le droit à 990 minutes de temps de jeu.

Hazard, plus décisif qu’auparavant ?

Avec un but inscrit et deux passes décisives à son compteur, Eden Hazard se montre décisif toutes les 107 minutes cette saison. Comparaison n’est pas raison, mais lors de nos derniers calculs, le Brainois se montrait décisif toutes les 218 minutes. Et son principal concurrent pour le poste à l'aile gauche, Vinicius Jr est décisif de son côté toutes les 114.75 minutes.

De quoi convaincre l’entraîneur italien de le faire jouer un petit peu plus que depuis le début de saison ? Rien n’est moins sûr…