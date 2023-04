Best of foot local : il découvre la D3 ACFF à 54 ans, la fiesta rochefortoise et la fin d'une série de 55 matchs sans défaite

1. Un titre devant plus de 2000 personnes

Tout le monde l'attendait, c'est désormais officiel : Rochefort est champion en D3 ACFF. L'équipe de Rentmeister a battu Habay devant pratiquement 2000 personnes et a ainsi pu faire la fête jusqu'au bout de la nuit dans une ambiance qu'on décrit comme extraordinaire.

2. Il découvre la Nationale... à 54 ans!

La belle histoire du week-end vient sans aucun doute de la rencontre entre Herstal et Givry. En grande difficulté depuis quelques semaines, les derniers cités tentent tant bien que mal d'éviter les forfaits avec des joueurs de fortune qui viennent dépanner.

Face aux Herstalois, Givry s'est incliné 6-1 mais a offert une trentaine de minutes de jeu à Michel Laforge, l'ancien capitaine de l'équipe, et qui est âgé de 54 ans! Pour celui qui avait remporté la Coupe de la Province en 2006, cette montée au jeu est historique puisqu'elle a permis au Canaris de découvrir la Nationale.

On en serait venu à espérer que les visiteurs obtiennent un penalty pour voir si le quinquagénaire allait faire parler son expérience.

3. Une défaite 0-19

Le carton du week-end, c'est Erpion B qui l'a infligé sur le terrain de Rance, avec une victoire 0-19. Si les protégés de Marc Clément comptent tout de même deux victoires cette saison, ils restent tout de même en grande difficulté au championnat avec déjà plus de 191 goals encaissés depuis le début de la saison.

À noter la belle performance de Thom Rary, auteur de six goals en faveur de son équipe.

4. Cédric Fauré très mécontent

L'entraineur de Namur Cédric Fauré ne se montrait évidemment pas satisfait après la défaite surprenante des siens du côté de Hamoir. Battu 4-3, l'ancien attaquant de Charleroi, Reims ou encore de l'Union Saint-Gilles tirait à balles réelles sur ses joueurs. "Je pense que je vais mettre un coup de pied au cul à certains joueurs. Ils se sont crus arrivés. On a été nuls, il n'y a pas d'autres mots."

5. Pierre Moulin, comme un symbole...

Une saison seulement après avoir quitté la D3 ACFF, Wanze/Bas-Oha vient de valider ce week-end, au même titre qu'Elsaute, la remontée en Nationale. Vainqueur de Geer dans une ambiance de folie, les Mosans ont pu compter sur un but de leur capitaine emblématique Pierre Moulin, présent au club depuis son plus jeune âge. Une véritable fierté pour le T1 Jean-Yves Mercenier, qui met dans son onze de base sans aucun doute l'équipe avec la moyenne d'âge la plus jeune de la Province à ce niveau.

6. ... journée parfaite pour le club

En plus de la montée assurée en D3 ACFF, le club cher à Eric Forêt a vécu une après-midi de rêve. En effet, la deuxième équipe du club a réussi un exploit qu'on pensait impossible en venant à bout des Galactiques de Thisnes et ainsi mettre fin à l'extraordinaire série de 55 rencontres sans la moindre défaite! Une véritable prouesse quand on sait que les Bas-Ohatois, entrainés par Laurent Mievis, alignent sur la feuille de match plus de dix joueurs de moins de 20 ans.

7. Solières-Seraing B n'aura duré que trois minutes

Triste scène sur les hauteurs de Huy en Division 2ACFF. Alors que les deux équipes viennent à peine de débuter une rencontre capitale en vue du maintien, Aymeric Baumans, le latéral soliérois, est accroché fautivement par un Sérésien. Sauf que malheureusement, le pied du joueur reste coincé dans le sol et selon son équipier Robin Bartholomé, la blessure semble très grave. "J'ai vu le tibia s'orienter drôlement. J'ai eu l'image la blessure de Wasilewski."

Suite à cette blessure, une ambulance a dû être appelée, ce qui a provoqué l'arrêt de trente minutes de la rencontre et donc, de facto, l'arrêt définitif de la rencontre au vu du règlement.

8. Incroyable remontée de Lambermont

Menés 1-4 à la 75e face à Elsenborn, les hommes de Quentin Demollin (Lambermont) ont réussi l'exploit de revenir au score en l'espace d'un quart d'heure de jeu pour arracher un partage 4-4 inespéré. Et l'un des hommes de la rencontre n'est autre que le portier local, Chaineux, auteur d'un arrêt miracle à la 90e, combiné à un penalty stoppé.