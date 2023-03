Philip Zinckernagel (Standard): "On doit s’habituer à la victoire"

"C’était dur de concéder le partage dans ces conditions. Ce qu’on peut faire pour éviter cela à l’avenir ? C’est une bonne question. Je pense surtout qu’on doit être habitué à la victoire et ne pas avoir peur de gagner ! C’est peut-être dans la tête que cela se joue. On doit rester attentif durant 90 minutes et ne plus commettre cette erreur de croire que c’est dans la poche. Car c’est de cela qu’il s’agit contre Zulte. On a lâché l’attention et ils ont eu un peu de chance, notamment sur le premier but."

Après un break de deux semaines, les esprits sont à nouveau frais en bord de Meuse.

"Cela fait du bien de souffler un peu (NdlR : les Rouches avaient eu une semaine de repos) . Depuis notre retour, on ne voit que des sourires sur les visages de gars qui ont envie de corriger le tir. Cette saison, on a souvent réagi par une belle prestation après un faux pas. Il reste quatre matchs, on ne doit plus calculer, plus réfléchir, mais tout donner. Dans ce championnat, si tu n’es pas concentré, tu perds rapidement des points."

En face d’eux, les troupes de Ronny Deila trouveront une équipe qui lutte pour sa survie en D1, tout comme Zulte il y a quinze jours. "On sait à quoi s’attendre, d’autant qu’ils restent sur un beau résultat à domicile face à Bruges (3-0). Mais de notre côté, on a été piqué au vif par cette contre-performance face à Zulte et on est bien décidé à réagir."

Rouche le plus décisif

Avec sept buts et deux assists cette saison, Philip Zinckernagel est le Standardman le plus décisif. Mais à l’aube de la 31e journée, n’espérez pas du Danois qu’il dresse son bilan.

"Je n’ai pas pour habitude de me juger, encore moins en plein milieu de la saison. On en reparlera plus tard. Ces derniers temps, c’est vrai que j’ai sans doute eu plus d’occasions que sur les premiers mois et que je n’ai ni marqué ni donné un assist mais c’est le foot. Si tu commences à te focaliser sur les chiffres, tu perds de la concentration et comme je l’ai déjà dit, on ne peut plus se permettre de la déconcentration."

Chouchou des supporters, Zinckernagel est souvent attendu au tournant par ses fans qui espèrent de lui qu’il fasse la différence chaque semaine.

Pourquoi pas rester ?

"Ce n’est pas un problème pour moi, précise-t-il. Cela ne me met pas une pression supplémentaire, au contraire, je le prends positivement. C’est quelque chose dont je peux être fier."

Il l’a déclaré, Philip Zinckernagel se verrait bien rester au Standard, où il est prêté par l’Olympiacos sans option d’achat.

"Ici, je me sens à la maison, tout le monde m’apprécie et je sens qu’on a envie que je reste mais, à cette heure, je n’ai eu aucune discussion avec personne. Peut-être que les clubs parlent entre eux, je n’en sais rien et je préfère d’ailleurs ne pas le savoir pour le moment."

Un des atouts du club pour que le Danois demeure en bord de Meuse se nomme Aron Donnum. Le Norvégien entretient une relation particulière avec le joueur prêté par l’Olympiacos. "On est devenu amis. On passe énormément de temps ensemble en dehors du terrain", avoue le numéro 77 des Rouches.

Sur le terrain, les deux hommes se cherchent en permanence.

"On a constaté ces dernières semaines que nos adversaires font tout pour casser notre relation. Cela veut dire qu’ils nous craignent. À l’inverse, l’équipe sait qu’on fonctionne bien ensemble et elle fait tout pour nous mettre dans de bonnes conditions."