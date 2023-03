Un nouveau rebondissement dans la saga Messi : le plan de l’Argentin pour préparer le Mondial 2026

Alors qu’il est en fin de contrat au PSG, La Pulga pourrait finalement rester une saison de plus dans la capitale française… avant de finalement rejoindre la MLS la saison suivante plutôt qu’un retour en Catalogne.

Pour Marca, l’Argentin a fait de la sélection argentine sa priorité. Le titre mondial n’a pas altéré sa motivation de briller avec l’Albiceleste et les célébrations l’ont au contraire motivé à continuer sous le maillot blanc et bleu.

Rester au PSG encore une saison lui permettrait ainsi de rester une année de plus au plus haut niveau sans devoir déménager. En rejoignant par la suite la MLS, il a en tête de se préparer le plus tranquillement possible au Mondial 2026 qu’il veut disputer avec l’Argentine. Il viendra alors de fêter ses 39 ans.

Cela lui permettrait de raccourcir les trajets vers son pays pour les fenêtres internationales alors que la prochaine Coupe du monde se disputera justement sur le continent nord-américain.