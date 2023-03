Suivez les meilleurs moments de l’EntreFoot : “Le critère principal pour conserver un jeune reste la qualité de la formation”

À partir du 1er avril, le mercato des jeunes va débuter. Suite à cela, l’émission de L’Avenir.net L’EntreFoot a pris le temps d’en débattre avec David Bartholomé, Frédéric Hologne, Jean-François Prévot et Smail Abdelali. Et si cette période peut être une source de stress pour les plus petits clubs qui peuvent perdre certains éléments, nos invités avaient l’air d’accord sur les raisons principales qui poussent au changement. “Il y a pour moi deux facteurs. Dans un premier temps, il y a les infrastructures et dans un second temps, il y a surtout la qualité des formateurs, souligne Smail Abdelali. Il suffit parfois de voir un formateur changer de club pour voir les enfants changer eux-mêmes d’environnement. On a déjà vu des entraîneurs négocier en coulisses avec les parents pour que les enfants le suivent, mais ça fait partie malheureusement du jeu.”