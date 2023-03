C'est Kylian Mbappé qui arrive en tête, devant Neymar et Lionel Messi qui se tiennent de peu. Sept autres joueurs du PSG occupent le top 10. Seuls Veretout et Ben Yedder parviennent à se hisser dans un top 15 composé uniquement de joueurs parisiens. Dans la deuxième partie de classement, on retrouve plusieurs joueurs de Marseille ainsi que quelques Lyonnais et un Nantais tandis que deux autres Monégasques clôturent le top 30.

Le Top 30 des salaires mensuels bruts en Ligue 1

1. Mbappé (PSG) 6 000 000 €

2. Neymar (PSG) 3 675 000 €

3. Messi (PSG) 3 375 000 €

4. Marquinhos (PSG) 1 200 000 €

. Verratti (PSG) 1 200 000 €

6. Hakimi (PSG) 1 083 000 €

7. Donnarumma (PSG) 916 000 €

8. Ramos (PSG) 791 600 €

9. Bernat (PSG) 730 000 €

10. Mukiele (PSG) 700 000 €

11. Ben Yedder (Monaco) 650 000 €

12. Kimpembe (PSG) 640 000 €

13. Veretout (OM) 550 000 €

14. Ruiz (PSG) 540 000 €

. Sanches (PSG) 540 000 €

16. Soler (PSG) 500 000 €

. Sanchez (OM) 500 000 €

18. Bailly (OM) 450 000 €

. Lacazette (OL) 450 000 €

20. Ekitike (PSG) 400 000 €

. Boateng (OL) 400 000 €

. Lovren (OL) 400 000 €

Tolisso (OL) ) 400 000 €

24. Malinovski (OM) 350 000 €

25. Ünder (OM) 330 000 €

. Rongier (OM) 330 000 €

27. Mbemba (OM) 320000 €

. Guendouzi (OM) 320000 €

29. Sissolo (Nantes) 310000 €

30. Golovine (Monaco) 300000 €

. Volland (Monaco) 300000 €

Le classement des salaires des entraîneurs

Nos confrères ont également établi le classement des coachs les mieux payés. C'est fort logiquement Christophe Galtier qui émerge dans ce top 20, suivi du coach de Marseille, Igor Tudor. Philippe Clement et ses 200.000 euros mensuels brut se classe 6ème. Enfin, Will Still, entraîneur à succès de Reims arrive en dernière position avec un salaire mensuel brut estimé à 18.500 euros.

1. Christophe Galtier (PSG), 665 000 €

2. Igor Tudor (OM) 330 000 €

3. Bruno Genesio (Rennes) 250 000 €

4. Laurent Blanc (OL) 230 000 €

5. Paulo Fonseca (Lille) 220 000 €

6. Philippe Clement (Monaco) 200 000 €

. Antoine Kombouaré (Nantes) 200 000 €

8. Franck Haise (Lens) 110 000 €

9. Frédéric Antonetti (Strasbourg) 75 000 €

10. Michel Der Zakarian (Montpellier) 70 000 €

11. Christophe Pelissier (Auxerre) 65 000 €

12. Régis Le Bris (Lorient) 60 000 €

13. Didier Digard (Nice) 50 000 €

14. Patrick Kisnorbo (Troyes) 45 000 €

15. Eric Roy (Brest) 40 000 €

. Pascal Gastien (Clermont) 40 000 €

17. Olivier Pantaloni (Ajaccio) 35 000 €

18. Philippe Montanier (Toulouse) 30 000 €

19. Will Still (Reims) 18 500 €