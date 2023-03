Les gardiens ne pourront plus distraire les tireurs de penalties : “Qu’ils nous enlèvent du but directement et qu’ils laissent marquer les tireurs !”

Le gardien des lois a décidé de se payer les gardiens en restreignant leur possibilité d’action face à un tireur. “Le gardien ne peut distraire abusivement le tireur, par exemple en retardant l’exécution du penalty ou en touchant les poteaux, la barre transversale ou les filets”.

”Le problème, c’est que l’on paye pour ce qu’a réalisé Emiliano Martínez à la Coupe du monde”, souffle Guillaume Hubert, le portier d’Ostende. “Dans son attitude, il a été beaucoup trop loin. Du coup, tout le monde est pénalisé pour l’acte d’un seul individu.”

Une frustration multiple

À la manière peu habile des politiques qui se plaisent à légiférer suite à un fait d’hiver marquant, le législateur du ballon rond a durci encore un peu plus un règlement qui déséquilibre totalement le combat entre le gardien et le tireur à l’avantage du dernier cité.

”On fait tout pour qu’il y ait davantage de spectacles et de buts”, note Silvio Proto, auteur de 15 penalties arrêtés durant sa carrière. “Bientôt, le gardien ne pourra toucher le ballon des mains qu’une seule fois par mi-temps.”

”C’est un peu idiot”, abonde Jean Butez. Pour le gardien qui a réalisé le plus de clean sheets en Pro League cette saison en préservant 16 fois ses filets inviolés, l’agacement est perceptible tant l’irrationnel a pris le pas sur la logique depuis un bon bout de temps. “D’abord, on ne pouvait plus bouger de notre ligne, ensuite on devait mettre avant l'envoi un pied derrière et l’autre sur la ligne. Pourquoi toujours vouloir modifier les règles ? Et pourquoi on avantage toujours le tireur ? Il faudrait déjà leur interdire de pouvoir couper leur course. Ça doit être donnant-donnant parce que s’ils veulent à tout prix faire marquer les attaquants, qu’ils nous enlèvent du but directement et qu’ils laissent marquer les tireurs.”

Comble de cette décision illogique, les keepers ne pourront même pas toucher leur barre transversale, un geste a priori anodin. “Ça me frustre”, reconnaît Hervé Koffi qui a déjà stoppé à deux reprises deux penalties de suite dans un match. “Toucher la barre transversale me permettait de capitaliser de la confiance et de rester serein. C’est comme si maintenant, tu disais aux ultras qu’ils pouvaient rentrer dans le stade mais que c’était interdit de chanter.”

De l’autre côté du miroir, on reconnaît aisément que la décision est injuste. “C’est un peu exagéré pour eux-mêmes si parfois, certains abusent quand ils viennent nous parler au point de penalty”, reconnaît beau joueur Gianni Bruno.

Plus de vidéos et de feeling pour contrer la règle

Quels moyens restent-ils donc pour eux afin d’inverser le rapport de force ? “À mon époque, il n’y avait pas tout ce travail de vidéo sur les tireurs et j’avais un truc à moi qui fonctionnait plutôt bien”, confie Jean-François Gillet. L’entraîneur des gardiens du Standard ne souhaite pour autant pas dévoiler son secret. “Je l’ai transmis à mes gardiens”, sourit-il.

Pour les autres, les moyens resteront limités. “Il va falloir trouver d’autres alternatives pour tenter d’influencer le choix du tireur mais ça devient compliqué”, poursuit Hubert. “La plupart du temps, tu ressens un feeling et il faudra travailler encore plus avant les matchs sur la vidéo.”

Pour Butez, les arbitres devront se monter indulgents. “J’espère qu’ils seront flexibles avec cette règle. Et puis, pendant une séance de tirs au but, on n’est pas dans notre but directement donc il y aura toujours moyen de détourner la règle.”

Les buteurs peuvent toutefois sourire. “Ça ne change pas grand-chose pour nous. Un penalty bien frappé est inarrêtable”, tempère Bruno. Le risque avec ce nouveau règlement, c’est qu’un penalty mal frappé le devienne aussi.