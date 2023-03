Battu par l'Ecosse, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente se dit pourtant "très heureux"

Battu 2-0 contre les Ecossais en phase de groupe en vue de l'Euro 2024 en Allemagne et alors que le public s'attendait à une attitude plutôt forte face à un tel échec, l'homme s'est montré assez souriant et considère avoir vu "de bonnes choses".

"En analysant les premières minutes du match, je pense qu’on a fait les choses bien, suffisamment pour avoir obtenu un autre résultat et bien entrer dans le match", a expliqué de la Fuente. "Je retiens ces choses positives, il faut s’améliorer mais je suis très heureux de l’attitude de mes joueurs. On a tenté tout ce qu’on avait essayé à l’entraînement, mais ça n’est pas passé. Il faut savoir qu’au haut niveau, chaque erreur te pénalise. Leurs deux buts, c’était deux accidents. Je ne reproche rien aux joueurs et ça doit servir d’apprentissage. La première période a montré à quel point on a bien travaillé. Je suis content et optimiste" conclut le sélectionneur qui ne semble pas avoir vu le même match que nous.