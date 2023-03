Voici les 4 choses à savoir sur le mercato chez les jeunes footballeurs

1. La durée de ce mercato

Pour qu’un enfant puisse changer de club, deux manières sont possibles. Dans un premier temps, un club peut prêter chaque saison le joueur à un autre club. Dans le cas où les deux clubs ne peuvent pas se mettre d’accord, il existe la solution de désaffiliation. Alors les parents peuvent désaffilier leur jeune du 1er avril jusqu’au 30 avril et le réaffilier dans un nouveau club jusqu’au 31 décembre. Si la démission est gratuite, les frais de réaffiliation peuvent coûter de 25 à 50€ et sont à charge soit du nouveau club, soit du jeune. "De mon côté, je préconise toujours le prêt à l'amiable. Pour moi la désaffiliation doit se faire en dernier recours" souligne le président des jeunes de Jodoigne.

2. Un retour est possible

Si le jeune, malgré la réaffiliation, ne se plaît pas dans son nouveau club pour différentes raisons, il est possible pour les parents de faire machine arrière jusqu’au 31 décembre et de revenir dans son club formateur. "Cependant, si un veto est mis par le club formateur pour diverses raisons, alors un arrangement entre les parents et ce dernier peut être trouvé avant la fin de l'année et le jeune pourrait se diriger vers un autre club" explique Alain Maricq.

3. Plus de frais de formation

La règle est récente mais importante: en cas de transfert, le club formateur ne peut plus réclamer de frais aux parents jusqu’au moment où leur enfant rejoint l’équipe première du club dans lequel il se trouve. Attention, cette règle ne fonctionne qu’en Wallonie. Si un club flamand recrute un jeune d’un club wallon, alors les frais de formation disparaissent. L’inverse est vrai aussi. "Pour un club comme Jodoigne par exemple, c'est là où je pourrais critiquer un petit peu le règlement car nous ne sommes loin de la frontière et il est régulier que l'on voit des scouts de clubs flamands au bord de notre terrain, regrette Alain Maricq. Et dans le cas de transferts vers l'étranger, je sais qu'il existe un autre règlement mais je ne suis pas sûr de tous ses détails."

4. Tout est sur le site de l’ACFF

Si Alain Maricq précise que le nouveau règlement de l’ACFF est bien plus réaliste et en adéquation avec la situation des différents clubs, il tient à mettre en garde les parents contre la désinformation. Pour lui, il est nécessaire de se rendre sur le site de l’ACFF où les différentes situations qui peuvent être vécues par les parents sont toutes décrites dans le règlement disponible ici.