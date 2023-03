Suivez Allemagne-Belgique en direct dès 20h45 : avec Casteels et les mêmes qu'en Suède ?

”On verra mardi matin avec mon staff médical comment se sentent les joueurs, s’ils ont bien récupéré du match de vendredi soir et s’ils sont frais.” Comme un indice que l’entraîneur allemand pense plutôt à repartir avec le même “dix de base” qu’en Suède. “Par ailleurs, il ne faut pas oublier que j’aurai la possibilité d’effectuer six changements. Si on démarre avec la même formation, il est encore possible d’amener du sang neuf à la mi-temps, donc.”

"Coach, je veux jouer” lui ont dit ses joueurs

Ses joueurs lui ont en tout cas fait passer un message : “L’avantage avec les matchs amicaux contre des grosses équipes, c’est que tout le monde souhaite les jouer. Ceux qui ont joué vendredi en Suède m’ont déjà dit 'Coach, s’il vous plaît, ne me sortez pas du onze maintenant'.”

Une chose est certaine : c’est Koen Casteels qui prendra place dans les buts en l’absence de Thibaut Courtois, renvoyé à Madrid pour un souci d’adducteurs. Le gardien de Wolfsburg vivra une cinquième cap spéciale, pour lui aussi.

Pour le reste, il se pourrait bien que Tedesco parte sur les mêmes joueurs qu’à Stockholm, dans un 4-4-2 qui peut évoluer en 4-3-3 selon les situations de match.