Le maestro des Diables De Bruyne sert deux offrandes en trois minutes face à l’Allemagne (vidéos)

Après seulement cinq minutes de jeu, le numéro 7 des Belges trouve l’ouverture en contre-attaque en faveur de Carrasco, qui conclut froidement l’action. Et seulement 200 secondes plus tard, alors qu’il récupère un ballon aux trente mètres, De Bruyne trouve l’espace entre la défense centrale allemande et permet à Lukaku de marquer son 72e but avec l’équipe nationale belge. Une sacrée performance en match amical, qui prouve aussi qu’avec un système à trois dans le milieu, le capitaine des Diables retrouve un niveau digne de ce qu’on a connu dans le passé.