Zinedine Zidane serait prêt à revenir au Real… si le club conserve Eden Hazard

On le sait, Carlo Ancelotti pourrait partir à l’issue de la saison. Après une extraordinaire saison couronnée d’un spectaculaire doublé, l’entraîneur italien a du mal à confirmer cette saison en championnat et il semble intéressé par le poste de sélectionneur du Brésil. En interne, Florentino Perez recherche donc son éventuel remplaçant et le président du Real Madrid pourrait donc faire appel à un de ses ex pour remettre l’équipe au sommet de la Liga : Zinédine Zidane.

L’entraîneur français, vainqueur de trois ligues des champions au moment où un certain Cristiano Ronaldo évoluait au club, avait déjà à l’époque fait un premier come-back. Et ici, il ne serait pas contre un second, à deux conditions. Tout d’abord, il veut venir avec le préparateur physique français Grégory Dupont. Et la plus grosse information, c’est qu’il voudrait qu’Eden Hazard reste, voire prolonge au club.

S’il a eu le Belge sous ses ordres durant une grosse saison, le Franco-Algérien n’a jamais vraiment pu profiter de son talent. Et là, il est convaincu qu’il est capable de remettre l’ancien numéro 10 des Diables au sommet de son art. Il reste désormais à voir si cette rumeur pourrait être vraie mais dans tous les cas, le Brainois doit probablement rêver d’une telle situation.