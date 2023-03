Buteurs N1

22 buts: Chevalier (Francs Borains), Perbet (Liège).

19 buts: Bertaccini (Thes).

15 buts: Sula (Knokke).

13 buts: Mputu (Liège).

12 buts: Zimmerman (OHL B), Naudts (Tirlemont).

11 buts : Bongiovanni (Charleroi B), Orye (Heist), Soumare (Raal).

10 buts : Van Aerschot (Heist), Romero Gomez (Ninove), Ferber (Patro).

9 buts : Troonbeeckx (Heist), Meeuwis (Hoogstraten), Dahmane et Hassaini (Olympic), Bamona, Renson et Sam Elisha (Patro), Yagan (Tirlemont).

8 buts : Chaabi (Francs Borains), Igbokwe et Van Daele (Gand B), Kunda Medie (Knokke), Bruggeman (Liège), Vancamp (OHL B), Bounon (Patro), Vermijl (Thes).

7 buts : Lavie (Francs Borains), Carrasco (Heist), Debouver (Winkel).

6 buts : Cerigioni (Dessel), Arthur (Gand B), Hadj-Moussa et Rivollier (Olympic), Kis (Patro), Badibanga et Franco (RAAL), Bonemme et Hendrickx (Visé).

5 buts : Kasmi (Dessel), Tainmont (Francs Borains), Benhamou (Heist), Bastiaensen (Hoogstraten), Fall et Lauwers, Straetman (Ninove), Buksa, Gilis et Smet (OHL B), Gobitaka et Lambo (RAAL), Bangoura (Visé puis Raal), Cascio (Visé), Vandendriessche (Winkel).

4 buts : Shala (Antwerp), Rousseau (Charleroi B), Fofana (Gand B), Colman (Heist), Fall (Hoogstraten), Mariën et Vanraefelghem (Knokke), Bustin, Cavelier, D’Ostilio, Mouchamps et Mouhli (Liège), Bia (Mandel), Delbergue et Maisonneuse (Olympic), Pietermaat et Valcke (Patro), Liongola (RAAL), Buyl (Rupel Boom), Claes (Tirlemont), Perseo et M. Wilmots (Visé), Sula (Winkel).

3 buts : Aziz (Antwerp), Benaets et Ntelo Mbala (Charleroi B), Konneh, Loshi et Smolders (Dessel), Salah (Gand B), Jalloh (Knokke), Lambot (Liège), Rucquois (Mandel), Bael (Ninove), Acquah et Ramos Mingo (OHL B), Ito, Ouali (Olympic), Azevedo (RAAL), Bourdouxhe et Mwenda (Rupel Boom), Vanaken (Thes), Legear et Mboyo (Visé), Beyens, Clyncke, Reuse et Tall Maki (Winkel).

2 buts : Lausberg (Antwerp), De Moerloose (Charleroi B), Breugelmans, Ghislain, Mekkaoui et Vanhaen (Dessel), Boulenger, Lauwrensens et Mpati (Francs Borains), De Vlieger et Mukuna Trouet (Gand B), Jannes et Sabhaoui (Heist), Budts et Odimboleko (Hoogstraten), Ghesquiere et Lemoine (Knokke), Gendebien et Panepinto (Liège), Giunta (Mandel), Nzembele et Polizzi (Ninove), Agyapong (OHL B), Felix, Gaye et Kouri (Olympic), Gueroui, Mehanovic et Verburgh (Patro), Pau (RAAL), Gadji, Mmaee, Sekyere, Thuys et Traore (Rupel Boom), Sminnen et Voca (Thes), Bentayeb, Saidi et Vanwesemael (Tirlemont), Gerits, N’Guessan, Omolo et R. Wilmots (Visé), Kudimbana (Winkel).

1 but : Amal, Avila, Ben Hamed, Degallaix, Horemans, Keita, Krasniqi, Mitrovic, Nsimba, Scott, Vandeplas, Vanhees, Vermeeren, Vilsain et Zaanan (Antwerp), Dalle Molle, Descotte, Doke, Lutte, Mbeng, Okumu et Vandermeulen (Charleroi B), Cheprassov, Haagen, Geukens, Osi-Berkoe, Peeters et Versmissen (Dessel), Itrak, Laurent, Makota, Mohamed et Pinto Nogueira de Sousa (Francs Borains), Fernandez, Henry, Munezero, Parmentier, Prince-Millaet Walicki et Van Hauter (Gand B), Augustynen, Diedhiou, Nys, Peers et Ponet (Heist), Bevers, Havermans, Milts, Tilburgs et Verheyen (Hoogstraten), Aabbou, Geeraerts, Samyn, Schoonbaert, Van den Bossche et Van Walle (Knokke), Loemba, Massart, Merlen, Nyssen et Reuten (Liège), Castagne, Dosso, Fonkeu, Kamara, Laloux, Nzau-Mavinga et Van Diest (Mandel), Deryck, Geenens, Kamneng Djoum et Hertveldt (Ninove), Asante, Schingtienne, Tahara, Taildeman et Wouter (OHL B), Kumbi, Lioka Lima, N’Goyi, Perreira et Race (Olympic), Corstjens et Dijkhuizen (Patro), Corneillie, Fiore, Gueulette et Vanzo (RAAL), Abaz, Bah et Lukebakio-Zola (Rupel Boom), Coomans, Krckhofs, Jeunen, Mbuyi-Mbayo, Naqqadi et M. Vermijl (Thes), Arrivas, Bogaerts, Chantrain, Matterne et Meeus (Tirlemont), Alalabang, El Harrak, Gilon et Rherras (Visé), Dauchy, Dujardin, Libbrecht et Van de Velde (Winkel).

*Les buteurs du match arrêté entre les Francs Borains et la RAAL ne sont pas comptabilisés.

Buteurs D2 ACFF

27 buts : Jamar (Verlaine).

17 buts: Omari (Tubize-Br.).

16 buts: Kone (Acren-L.).

14 buts : Zenadji (La Louvière C.), Lwangi (Namur).

13 buts: Lufimbu (Rebecq).

12 buts : Yilmaz (Hamoir), Kinif (Meux), Scevenels (Warnant).

11 buts : Scohy (Binche), Kabeya (Solières), Leite (Tubize-Br.).

10 buts : Ba (La Louvière C.), Gueye (Stockay).

9 buts : Legros (Dison), Zeroual (Ganshoren), Makate Bokoya et Safari (Union SG B), Depotbecker (Rebecq), Biscotti (Warnant).

8 buts : Losacco (Binche), Messaoudi (Hamoir), Ouattara (La Louvière C.), Rosmolen (Namur), Bova (Rebecq), Doyen (Verlaine).

7 buts : Lafalize (Hamoir), Necipoglu (Jette), Camargo (Rebecq), Mabanza (Warnant).

6 buts : Morais de Almeida (Jette), Marion et Smal (Meux), Bakija et Ghaddari (Namur), Da Silva et Traore (Rebecq), D’Asaro (Seraing B), Huygevelde (Union SG B).

5 buts : Garcia Dominguez (Acren-L.), Godard (Dison) El Hajjouji (Jette), Jatta (La Louvière C.), Gaux et Paquet (Meux), Crame et Olojede (Namur), Silini (Seraing B), Giusto (Tubize-Br.), Julin (Waremme).

4 buts : Mba (Binche), Akdim et Manfredi (Dison), Dassy (Ganshoren), Guilmi (Hamoir), Van Hyfte (Meux), Ifoni et Serwy (Seraing B), Crahay (Solières), Boumediane et Rodrigues (Stockay), Diallo (Stockay puis Solières), Bourard (Waremme), Fransolet et Ganiji (Warnant).

3 buts : Conde et Houzé (Acren-L.), Franquin et Seggour (Binche), Demarteau et Meunier (Dison), Deville et Kambala (Ganshoren), Ruiz Cerqueira (Jette), Lubaki Nsibu (La Louvière C.), Rouffignon (Meux), Detienne et Toussaint (Namur), Lokando, Suray et Vancopenolle (Solières), Niankou (Stockay), Lkoutbi et Van Onsem (Tubize-Br.), Berradi (Union SG B), Chubaka, Salah El Boukammiri, Ramadani (Verlaine), Aharrh et Dejoie (Warnant).

2 buts : Sangare, Smars et Soumah (Acren-L.), Lespagne, Frisanco, Michez et Sampaoli (Binche), Mara (Dison), Millet, Otu, Serme, Tchoutang et Van Landschoot (Ganshoren), Donlefack (Hamoir), Cortvriendt, Kaleba, Kalonji et Virgone (Jette), Nguessan et Nzi (La Louvière C.), Moors (Meux), Eloy (Namur), Contino et Piret (Rebecq), Renzuli et Solheid (Seraing B), Bacanamwo, Bartholomé, Hanrez, Peisson et Verbist (Solières), Bouhlal, Rayane et Ronvaux (Stockay), Migliore (Tubize-Br.), Asoma, Asri et Mendoza (Union SG B), Reciputi et Van Hove (Verlaine), Angiulli, Deflandre, Etienne, Gueye et Saint-Mard (Waremme), Cavillot (Warnant).

1 but : Bourlart, Delaunoit, Mayele, Sekou et Tacko (Acren-L.), Arslan et Louagé (Binche), Binot, Clerbois, Courail, Errahmouni (Dison), Famo, Nendaka, Scholl et Zaanan (Ganshoren), Biersard, Ceylan, Damblon et Tietcheu (Hamoir), Bah, Camara, Cruz, De Marree, Ilunga Cardoso, Koy Kragbe et Verrue (Jette), Diarra, Hakimi et Ousmail (La Louvière C), Bauduin, Farikou et Sleeuwaert (Meux), Khaida, Largo et Vander Cammen (Namur), Delsanne (Rebecq), Antonio, Ba Abou, Boukteb, Bunchukov, Dembele et Ipupa Ebamba (Seraing B), Elatassi, Espeel, Lasfar et Mashaka (Solières), Bernier, Jurdan, Kitoko et Sternon (Stockay), Delhaye, Denayer, Djouguela, Patris, Pierret et Van Gestel (Tubize-Br.), Bafdili, Lemaire, Lewis, Lopes Ribeiro et Mutshatsha Matuba (Union SG B), Barry et Feugna (Verlaine), Laruelle et Lucania (Waremme), Boseko, Mavuba et Timmermans (Warnant).

Buteurs D3A ACFF

22 buts : Cardon (Mons).

16 buts: Coulibaly (Braine).

14 buts : Crame (Symphorinois).

13 buts: Dethier (Aische), Fernémont (Monceau).

12 buts: Gilain (Onhaye).

11 buts: Gauchet (Aische), Arena (Gosselies), Hospied (Pays Vert), Debelic (Tertre-H).

9 buts : Lorenzon (Onhaye), Ulens (Symphorinois), Destrain (Tournai).

8 buts : Cassange (Jodoigne).

7 buts : Buscema (Braine), Papassarantis (Manage).

6 buts : Delooz et Michels (Aische), Gillis (Couvin-M.), Debenest (Tertre-H).

5 buts : Choisez (Aische), Q. Deppe (Couvin-M.), Mabika et Mukota (Crossing), Likau (Léopold), Zorbo (Mons puis Léopold), Dauby (Manage), Bouterbiat et Lambert (Onhaye), Mangunza (Pays Vert), Boudar (Tamines).

4 buts : Davrichov (Couvin-M.), Mbenti (Crossing), Bertoncello et Luvovadio (Gosselies), Puttemans (Jodoigne), Diotallevi (Manage), Kumbi (Mons), Guerri (Onhaye), Gahouchi (Tamines), Pratz (Tamines puis Couvin-M.), Debole (Tertre-H.).

3 buts : Gilbert (Aische), Kimbaloula et Kumba (Braine), Eugene et Perot (Couvin-M.), Nzinga et Tshibay (Crossing), Adam (Gosselies), Beaupain et Congosto (Jodoigne), Debauque, Laurent et Sebaihi (Manage), Bodson (Monceau), Lefranc et Wildemeersch (Mons), Guiot (Onhaye), El Araichi, Herbecq et Vandeville (Pays Vert), Revercez et Soares (Symphorinois), Boukamir et Mwemwe (Tamines), Fassin et Sardo (Tertre-H.), Boutayebi et Calon (Tournai).

2 buts : Catinus et Gécé (Aische), Ladriere (Braine), Belhamri et Wackers (Couvin-M.), Bil, Farin, Lokilo et Manzeza (Crossing), Bollens (Gosselies), Azzouzi, Fotso, Mbolo Lutuako, Njouokep et Reuter (Jodoigne), Kory, Mboup, Niagoua et Thabize (Léopold), Di Vrusa et Scohy (Manage), Brabant, Cuypers, Lambert, Mucci, Navona, Pina et Prestifilippo (Monceau), Cordaro, Dupire, Ippolito et Lépicier (Mons), Defresne, Delplank et Lizen (Onhaye), Djité et Romont (Pays Vert), Erculisse, Kwembeke et Strobbe (Symphorinois), Caio et Katuma (Tamines), Privitera et Vermeulen (Tertre-H.), Dessonville, Kaba, Lekehal, Pieraert, Van Wynsberghe et Ze (Tournai).

1 but : De Maeyer, Gillard, Iglicki et Litonge (Aische), Absil, Aragon, Campitelli, Deglas et Sylla (Braine), Kinkela, Mapessa, Muray et Op' T' Eynde (Crossing), N. Deppe et Duchene (Couvin-M.), Bonomini, Boumediane, Kourouma, Kudiangana et Pingaut (Gosselies), Akhal, Gilles, Mokoka-Moleka, Pohl et Vanheukelom (Jodoigne), Benhamman, Boudouasel, Ferreira, Kambala et Mutoka (Léopold), Cuche, Depril, Descotte, Furia et Ozturk (Manage), Befahy, Caudron, Dehont et Traoré (Monceau), Bachy, Perreira-Bofomua, J. Da Silva, Ntalu et Thissen (Mons), Fastrez, Gall, Granville et Poncelet (Onhaye), Dubois, Mundine et Vallera (Pays Vert), Maocha (Symphorinois), Bojovic, Bulfon, Charlier, Kabeya, Maistriaux, Martinelli, Pale et Piret (Tamines), Falzone, Mutombo, Rebere, Schifano, Valenti et Wattiez (Tertre-H.), Bellia, Brouckaert, Dassonville, Holuigue, Kabala, Thambwe et Zanzan (Tournai).

Buteurs D3B ACFF

21 buts : Cornet (Rochefort).

16 buts: Amrous (Mormont).

14 buts: Copette (Habay).

13 buts: Claude (Ciney).

12 buts: Dewalque (Meix), Cokgezen (Sprimont).

11 buts : Colson (Aywaille), Mauclet (La Calamine).

10 buts: Bong et Klauser (Raeren-E.), Ngieme (Sprimont).

9 buts: Boulton (Richelle), Saïd (Rochefort).

8 buts : El Farsi (Herstal), Wanderson (Herstal), Michel (Mormont).

7 buts : Roland et Soto Munoz (Aywaille), L. Lambrechts (Ciney), Breda (Meix), Lambert (Rochefort), Hernandez (Sprimont).

6 buts : Antoine et Jadot (Ciney), Nkomb (Durbuy), Léonard et Reyter (Habay), Bennane et Hubert (La Calamine), Minthe (Libramont), Dehon (Marloie), D. Keysers et Lomma (Mormont), Meys (Richelle), Sangare (Sprimont).

5 buts : Molinari (Habay), Ljubic et Mbazoa (Herstal), Muaremi (Huy), Hungs (La Calamine), Lefort et Vandaele (Libramont), Devresse, Hebette et Jacquemart (Marloie), Lo Presti (Raeren-E.).

4 buts : Alima et Pianetti (Aywaille), Kanoute (Durbuy), Goury, Kambuania et Werard (Givry), Mibenge (Huy), Bultot, Lufuankenda et Van Melsen (La Calamine), T. Day (Meix), C. Evertz (Raeren-E.).

3 buts : Fondaire (Aywaille), Despas (Ciney), Rodrigues (Durbuy), Boussate (Givry), Serwy (Habay), Jamart (Herstal), Raia (Huy), Remacle (La Calamine), Baudot et Robinet (Libramont), Dessart (Marloie), Crevecoeur et Lambert (Mormont), Bissen, Gaillard, Lauffs et Stochkov (Raeren-E.), T. Halleux, Simon, Vélégan et Weber (Richelle), Etienne, Ouedraogo et Uhia (Rochefort), Fall et Gonzalez Valdes (Sprimont).

2 buts : Adib et Famerie (Aywaille), Boudjemaa (Ciney), Henrotaux, Otte et Pajaziti (Ciney), Amisi, El Mezouari, Koba et Turhan (Durbuy), Atundu, Body, L. Dufrasne et Itoua (Givry), Leonard et Molnar (Habay), Boussard, Loyaerts, Morana, Nzoigba, Papalino et Pollina (Huy), Belle (La Calamine), Giboux et Nkokolo (Libramont), Collard et Talmas (Marloie), Godfrin (Meix), Lo Monte (Mormont), Bernard (Raeren-E.), Schenk, Thomas et Thys (Richelle), Laloux et Remy (Rochefort), Camara et Rallegri (Sprimont).

1 but: Lacroix, Porcaro et Toussaint (Aywaille), Audran, Kersten, Mignon et Villano (Ciney), Batantou, Bitumazala, Camara, Da Silva, Diaby, Lumbaki, Semedo, Sissoko et Van Moniz (Durbuy), Abderrabi, M. Dufrasne, Gabiam, Kounate et Quinas (Givry), Ansion, Deom, Grévisse, Herman et Vialette (Habay), Baccarella, De Brouwer, Dongala, El Guendi, Da Silva et Goblet (Herstal), De Castris, Frantin, Ileondeonga, Kabombo et Obaker (Huy), Aritz, Cornet et Hamoir (La Calamine), Mezouari, Mosquera, Nelisse, Richard, Oury et Thomas (Libramont), Delvaux, Hanneuse, Letecheur, Mayanga, Micha et Mohimont (Marloie), Blaise, N. Day, Gasparoto, Gomrée, Puffet et Schmit (Meix), Amhauch, Bouton, Boumediene, Dardenne, A. Keysers et Lecerf (Mormont), Akdim (Raeren-E.), Diallo, Lanckohr, Leroy et Pezzin (Richelle), Adu Bonsu, Leleu et Thomas (Rochefort), Di Bernardo, Duchnik, Gashi et Gerstmans (Sprimont).