Qualifications Euro 2024 : masterclass de Bukayo Saka et victoire de l’Angleterre face à l’Ukraine, l’Islande colle 7 buts au Liechtenstein

Dans le groupe C, l’Angleterre recevait l’Ukraine à Wembley. À la 37e minute de jeu, les Three Lions trouvent la faille. Bukayo Saka adresse un centre dans le petit rectangle vers Harry Kane, qui inscrit du pied gauche son 55e but en sélection (1-0, 37e).

Trois minutes plus tard, les hommes de Gareth Southgate font le break une nouvelle fois via Bukayo Saka. Le joueur d’Arsenal reçoit un ballon dos au but, se défait du marquage de Mykola Matvyenko en se retournant avant de décocher une frappe enroulée du pied gauche qui vient finir dans la lucarne opposée (2-0, 40e).

Les Anglais sont actuellement en tête de leur groupe après deux matchs joués ; l’Ukraine occupe la dernière place. L’Italie, principal adversaire des Anglais pour la première place groupe, se déplace ce soir à Malte.

Slovénie 2-0 Saint-Marin

Dans le groupe H, la Slovénie, victorieuse lors de leur premier match face au Kazakhstan, recevait aujourd’hui l’équipe classée à la dernière position du classement FIFA, Saint-Marin. La Serenissima court toujours après une première victoire en compétition officielle, n’ayant connu qu’une seule victoire dans toute son histoire face au Liechtenstein en match amical.

Saint-Marin a tenu vaillamment face aux Slovènes, parvenant à conserver le score vierge au terme de la première période. Mais lors du second acte, un but du prometteur Benjamin Šeško (1-0, 57e) et un but contre son camp de Roberto Di Maio (2-0, 60e) offrent la victoire à la Slovénie.

Jan Oblak et ses coéquipiers réalisent une très bonne opération, car suite à la défaite du Danemark au Kazakhstan (3-2), c'est eux qui occupent seuls en tête la première place du groupe. Ce soir, l’Irlande du Nord reçoit la Finlande.

Liechtenstein 0-7 Islande

Dans le groupe J, l’Islande se déplaçait affronter la modeste équipe du Liechtenstein. Les Islandais, largement battus par la Bosnie (3-0) il y a quelques jours, ne vont pas faire de cadeau à leur adversaire du jour.

En première période, David Olafsson (0-1, 3e) et Hákon Arnar Haraldsson (0-2, 38e) annoncent la couleur en inscrivant deux buts. Par la suite, un triplé du capitaine Aron Gunnarsson (0-3, 48e ; 0-4, 68e, 0-5 sur pénalty, 73e) ainsi que des réalisations de Andri Guðjohnsen (0-6, 85e) et Mikael Egill Ellertsson (0-7, 87e) corsent l’addition. Le pays insulaire s’impose avec 7 buts d’écart.

Au classement du groupe, l’Islande remonte à la troisième place derrière la Bosnie-Herzégovine et le Portugal. L’équipe de Roberto Martínez se déplace ce soir au Luxembourg, tandis qu’Edin Džeko et sa bande affrontent la Slovaquie à l’extérieur.