Qualifications Euro 2024 : le Danemark s’incline au Kazakhstan au terme d’une incroyable remontada

Le Danemark se déplaçait dimanche à Astana affronter la modeste équipe du Kazakhstan, classée à la 125e place du classement FIFA. Les Danois démarrent parfaitement la partie. Après 36 minutes de jeu, Rasmus Højlund, attaquant de l’Atalanta Bergame, inscrit deux buts pour la Danish Dynamite (0-1, 21e, 0-2, 36e). C'est le cinquième but en deux sélections de la part du jeune joueur, auteur d'un triplé face à la Finlande il y a trois jours. On pense alors que les demi-finalistes du dernier Euro ont déjà fait le nécessaire et qu'ils vont pouvoir tranquillement gérer leur avance.

Mais en seconde période, le Kazakhstan va créer l’exploit dans les 20 dernières minutes. À la 73e minute de jeu, Baktiyor Zaynutdinov réduit l’écart sur pénalty (1-2, 73e). À la 86e minute de jeu, Askhat Tagybergen arrache l’égalisation, ce qui constitue déjà un exploit vu l’écart qui existe entre les deux nations.

Le meilleur est pourtant à venir pour les Léopards des Neiges. Trois minutes après le but égalisateur, Abat Aimbetov crucifie Kasper Schmeichel et offre une victoire historique à son pays (3-2, 89e).

Dans le groupe H, c’est la Slovénie qui est actuellement en tête du classement après un match joué. Le Kazakhstan, l’Irlande du Nord et le Danemark suivent derrière avec le même nombre de points. La Finlande est cinquième, Saint-Marin sixième.