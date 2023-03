Pour ce duel face au Pérou, Hansi Flick, le sélectionneur allemand a opté pour un système à trois défenseurs avec Matthias Ginter, Emre Can et Nico Schlotterbeck devant Marc-André ter Stegen, titulaire dans les buts. Marius Wolf, à droite, et David Raum, à gauche ont été titularisés sur les flancs et Joshua Kimmich, Florian Wirtz et Kai Havertz dans l'entrejeu. Niclas Fullkrug et Timo Werner ont eux été alignés en pointe.

Pour sa cinquième cap en équipe nationale, Fullkrug s'est offert un doublé en première période pour mettre l'Allemagne aux commandes (12e, 33e). Au repos, Hansi Flick a lancé Mario Gotze, Leon Goretzka et Serge Gnabry mais les Allemands ne sont pas parvenus à inscrire un troisième but malgré un penalty manqué par Havertz (67e).

Déjà qualifiée pour l'Euro 2024 en tant que pays-hôte, l'Allemagne entame durant cette fenêtre internationale une longue série de matches amicaux. Les Allemands affronteront encore les Diables Rouges mardi à 20h45 à Cologne.